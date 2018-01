Babiš: Církevní restituce byly prodražené o 54 miliard! Napravíme to

Premiér představil témata, o kterých vláda jednala, zmínil materiál týkající se postoje České republiky k agendě Evropské unie, podivil se návrhu (který vláda odmítla) poslanců STAN na zmírnění pravidel pro majetková přiznání politiků a rovněž návrhům na změny v EET, jejichž projednání později nenapodobitelným způsobem popsal ministr Pelikán: „Byly tam zase nějaké návrhy na výjimky v elektronické evidenci tržeb, a k tomu jsme zaujali negativní stanovisko.“

Zejména ale prý premiéra Babiše zaujala zpráva o financování neziskového sektoru, kterou svým rozhodnutím dal k rozpracování.

Podle něj by mělo být rozkryto, na jaké účely peníze do veřejného sektoru vlastně jdou, protože, jak premiér připomněl, v součtu s penězi dávanými na tyto účely obcemi a kraji je to 17, 8 miliardy ročně. „Uložil jsem, aby se to rozčlenilo a abychom to viděli skutečně do detailu, abychom mohli veřejnost informovat, jak jsou ty peníze rozdělovány a kam jsou určeny,“ uvedl premiér Babiš.

Největší diskuse podle Babiše proběhla k tématu církevních restitucí. Hnutí ANO podle premiéra má dlouhou dobu konstantní názor; souladný s tím, co kdysi, ještě v opozici, hlásala ČSSD. „Bohužel v koalici to nedopadlo,“ konstatoval premiér.

Hnutí ANO podle něj souhlasí s tím, že je třeba napravovat křivdy. „Ale ten způsob finanční náhrady byl podle nás velice podivný,“ uvedl Andrej Babiš. Proplácení náhrad podle Babiše bylo „prodražené“, a proto vláda chystá „korekce“. „Já jsem se tím v minulosti zabýval. Bylo to prodražené asi o 54 miliard, a taky schvalované ve Sněmovně za velice podivných okolností,“ připomněl.

