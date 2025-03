Babiš dnes jednal s Pavlem, obrana nás zajímá, odrážel Metnar v ČT Takáče

Metnar na úvod vysvětlil důvody, proč hnutí ANO se nechce účastnit politického jednání o obranné politice na plánované schůzce lídrů sněmovních stran. A naopak chce celodenní schůzi Poslanecké sněmovny, která by byla podle něj vhodnějším místem pro tuto debatu.

„Tak, slyšeli jsme celou řadu vyjádření a argumentů ze strany koalice, jak my nechceme jednat, ale já bych to chtěl uvést na pravou míru. My samozřejmě jednat chceme, chceme vést smysluplnou diskusi, chceme vést diskusi o obranyschopnosti, posilování obranyschopnosti, zvyšování rozpočtu na obranu. Ale nechceme se účastnit pozvání a zasedání, kde už je předem rozhodnuto, kde to ani tak není o diskusi, kde to spíše vnímám jako PR akci,“ řekl Metnar v Interview ČT24.

Zdůraznil, že hnutí ANO bere otázky bezpečnosti a obrany velmi vážně a odpovědně. „Celé hnutí ANO bere bezpečnost a obrannou schopnost velmi vážně. Ale nechceme být jen zneužíváni a manipulováni s touto schůzkou, která byla svolána po rozhodnutí vlády,“ zopakoval Metnar.

Metnar pokračoval v diskusi s moderátorem pořadu Danielem Takáčem, který mu neustále skákal do řeči s otázkou, jestli hnutí skutečně bere otázku bezpečnost tak vážně, jak tvrdí, když účast na schůzce odmítá. Metnar zdůraznil, že je ochoten podělit se o svůj názor, pokud mu bude umožněno dokončit myšlenku. „Chcete slyšet mé argumenty? Já vám na ně odpovídám, na vaše otázky. Když mě necháte domluvit, tak to vše povím,“ rozčílil se. „Nechceme se účastnit té schůzky, na kterou pozval vrcholné představitele opozičních stran premiér Fiala. My o tom chceme mluvit veřejně, chceme to rozebírat,“ doplnil.

Že hnutí ANO se o otázky bezpečnosti zajímá, je podle něj jasně vidět i z veřejných jednání, která se konají. „A navíc důkaz toho, že se o tom bavíme, je, že dnes náš pan předseda Babiš měl hodinovou schůzku s panem prezidentem na Hradě, na téma bezpečnosti a obranyschopnosti.“

Poté Metnar vyjádřil své zklamání nad přístupem vlády. „Já si myslím, že nejenom tohle je důkaz, že my jako hnutí ANO to bereme vážně, že se o tom chceme bavit. Ale já sám, když si vezmete mé vyjádření z počátku tohoto týdne, jsem říkal, že mě to mrzí, ten přístup současné vlády. Schválila 3 % HDP, v usnesení, které jsem četl, je vše popsané, tak nevím, o čem ta schůzka, jaké jednání by to mělo být. Bylo předem rozhodnuto – a v tomto vlaku my nejedeme!“ řekl Lubomír Metnar k jednání o obraně.

Podporovalo by hnutí ANO zvýšení výdajů na obranu, pokud by bylo ve vládě? „Vždy jsme podporovali navyšování obranyschopnosti. Vojáci jsou pro nás strašně důležití. Prostředky jsme navyšovali, chceme je navyšovat, ale účelně, hospodárně a transparentně,“ vysvětlil Metnar.

V této souvislosti reagoval na výzvy šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, aby členské státy NATO zvýšily výdaje na obranu na 5 % HDP. „Nechtěl bych naskakovat na každé takové prohlášení. Pana prezidenta Trumpa je třeba brát vážně, ale ne na všechno hystericky reagovat. I bezpečnost Evropy je v zájmu USA,“ zdůraznil Metnar, ale že názory opozice by beztak nebyly vyslyšeny.

Upozornil především na velký význam protivzdušné obrany, která v současnosti nabývá na důležitosti. „Jako Česká republika z aliančních plánů nemáme být frontovou zemí, ale máme být, řekněme, logistickou zemí. Potřebujeme připravit a dobudovat protivzdušnou vícevrstvou obranu, aby chránila nejen nás, naši infrastrukturu, naše občany, ale případně i spojenecké vojáky, když je budeme hostit,“ poznamenal Lubomír Metnar.

