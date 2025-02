Babiš kritizoval vládu za korupci i neschopnost. Slíbil také snížit ceny energií, když uspěje ve volbách

Bývalý premiér Andrej Babiš si umí svou předvolební kampaň dobře odpracovat, to je o něm už celkem známo. Mezi lidi se určitě chodit nebojí. Nejinak je tomu i v letošním roce, kdy kandiduje do parlamentních voleb za Moravskoslezský kraj.

„Pro volby jsou v Česku nejdůležitější čtyři kraje, já jsem si z nich tentokrát vybral ten váš, ve kterém jsem v poslední době už poněkolikáté, mluvím s lidmi i starosty a znám vaše problémy.

Určitě přijďte k volbám, nenechte se ovlivnit některými médii či předvolebními průzkumy, že to už máme vyhrané, tak to určitě není. Pokud bychom ale zvítězili, zaměříme se především na snížení cen energií. Znárodnili bychom ČEZ, ať nemusíme nakupovat tu drahou energii z lipské burzy, vyřešíme také zatím málo dostupné bydlení,“ slíbil na začátek veřejné diskuse v Krnově předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Do Krnova přijel i s moravskoslezským hejtmanem Josefem Bělicou a se stínovým ministrem práce a sociálních věcí Ivo Juchelkou. Diskusi pak moderoval místopředseda Senátu a ředitel Nemocnice Krnov Ladislav Václavec.

Andrej Babiš tentokrát zavítal na Krnovsko zdevastované zářijovou povodní, kde strávil pět dní. Navštívil například ekonomicky slabé Osoblažsko, Město Albrechtice, obec Zátor se snad nejvyššími škodami po povodních z menších obcí v Moravskoslezském kraji. A svou „pouť“ zakončil diskusí s veřejností v sále Krnovských opraven a strojíren, který byl obsazen do posledního místa. Před akcí se také našlo hodně zájemců o podpis či foto s bývalým premiérem.



O podpis či foto s bývalým premiérem projevila zájem řada lidí na jeho předvolebním mítinku. (FOTO: Jan Štěpán)

„Co zatím vláda pro vás udělala? Slíbila, že uvolní 40 miliard na škody po záplavách, ale až v lednu vyhlásila program na čerpání pouze pěti miliard, některé z dalších programů jdou pak jen velmi těžko čerpat. Když se Krnovskem v minulých letech prohnalo tornádo, byla naše pomoc daleko rychlejší,“ konstatoval předseda Babiš.

Zvyšovat horentně finance na zbrojení je nemoudré

„Oni nečtou noviny nebo nesledují jednání mezi Trumpem a Putinem, kteří se domlouvají na snížení výdajů na zbrojení, a to samé chtějí projednat i s Čínou? Víte, jaký by to byl ohromný nárůst, ta tři procenta? A to až na 277 miliard. Vždyť Černochová má problém vyčerpat ty dvě procenta. Na jedné straně zbytečně nakupujeme stíhačky F-35, které dostaneme až za 10 let, kde jen záloha na ně přišla na 39 miliard – a na straně druhé vojáci, kteří tady pomáhali při odstraňování povodňových škod, byli na to nedostatečně vybaveni. Nedivím se potom tomu, že z armády odchází tolik lidí,“ tvrdil poněkud překvapivě Andrej Babiš.

Korupce, kauzy...

Velmi tvrdá slova zazněla také z jeho strany ohledně velké korupční aféry v nejprestižnější české nemocnici v pražském Motole.

„Já jsem chtěl vybudovat velké, moderní onkologické centrum i proto, že Česko je na druhém, nelichotivém místě ve světě s počtem rakoviny slinivky břišní – ale oni ty peníze nalili do Motola, kde teď jeho ředitel Ludvík skončil ve vazbě s podezřením na rozsáhlou korupci. Kauza Dozimetr, praní špinavých peněz v kampeličce a zapomenutý premiérův milion v ní. Někteří už neví, kam ty ukradené peníze skládat, přišli si pro ně s kufry a taškami. Vůbec ta korupce je za současné vlády horentní, to za nás nebylo, jelikož měli všichni ze mne strach. Paradoxem pro mne je, když tu motolskou kauzu kritizuje v médiích i bývalý ministr zdravotnictví Němeček, na kterého jsem já sám podal kvůli korupci trestní oznámení,“ nebral si servítky vůči svým volebním rivalům předseda hnutí ANO.

V závěru svého vystoupení se lídr opozice také podivoval nad tím, proč zkrachovalé Vítkovické železárny nepřipadly Třineckým železárnám, ale jinému zájemci o koupi.

Babiš: Pokud vyhrajeme, výstavba přehrady bude prioritou

Posledním blokem předvolebního setkání v Krnově byla veřejná diskuse, kde zazněly zajímavé dotazy.

Jeden z návštěvníků mítinku například žádal Andreje Babiše o pomoc při „boji“ proti vybudování několika desítek větrných elektráren na Osoblažsku. Bývalý premiér podporu přislíbil s tím, že sám je velkým odpůrcem těchto zařízení v celé ČR, i proto, jelikož je často stavějí firmy, které pak s vedeními obcí nejednají zrovna korektně, a že na Osoblažsku by především více podporoval turismus.

Další účastník akce se dotazoval, jak by hnutí ANO po volebním vítězství podporovalo výstavbu přehrady v Nových Heřminovech, kterou zanedbala nejen Fialova vláda, ale také vlády předchozí, když Nejvyšší kontrolní úřad v roce 2020 konstatoval, že z plánovaných protipovodňových opatření se realizovala asi jen polovina.

„Naše vláda vložila do protipovodňových opatření 26 miliard. Určitě bychom upravili zákon tak, aby se stavby podobného typu daly vybudovat, aniž by do toho zasahovaly takové spolky, jako jsou třeba Děti země, které těmto projektům škodí, ale přitom lidé z jejich vedení ani v Moravskoslezském kraji nežijí. Výstavba nádrže by byla určitě pro nás prioritou,“ odpověděl Andrej Babiš.

Další otázky se pak týkaly např. úprav zákona o myslivosti i jiných záležitostí. Jedna z diskutujících chtěla také vědět, s kým by hnutí ANO sestavilo vládu, aby se mohla rozhodnout, koho bude vlastně volit. Také předsedovi hnutí ANO vyčetla, že stíhaný ředitel Ludvík zřejmě prováděl svou údajnou kriminální činnost i za jeho vlády, proti čemuž se Andrej Babiš hned ohradil.

Někdejší premiér za své projevy i odpovědi na dotazy diskutujících sklízel většinou potlesk od návštěvníků akce, což ale nemusí zrovna znamenat, že všechny hned okamžitě přesvědčil.

Jeden z přítomných na mítinku, 52letý Jaroslav z Krnova, kterého se ParlamentniListy.cz po skončení akce dotázaly, jak ji vlastně hodnotí, totiž poznamenal: „S většinou kritiky na současnou vládu, o které pan Babiš mluvil, určitě souhlasím. Jenže už všichni víme, jak je to s politickými stranami před volbami, naslibují toho mnohokrát více, než dokážou splnit. Trochu mi taky vadilo, že se za dnešní situace nebojí Rusů. Vládu koalice Spolu bych už nechtěl, ale jestli to hodím zrovna Babišovi, tak to si ještě rozmyslím…“