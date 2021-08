Babiš mezi fanoušky. Ti odrazili ženy s peticemi, a bylo slyšet: ČT dává prostor jen jeho odpůrcům. Když slyším Němcovou nebo Pekarovou...

Na autogramiádu nové knihy Andreje Babiše Sdílejte, než to zakážou v Liberci přišli v drtivé většině jeho skalní příznivci. Což bylo znát i na jejich názorech. „Pana Babiše hodně uznávám, není to žádný korytář. A divím se, že psychicky vydrží tolik výpadů proti sobě. Takového politika jako on dlouho mít nebudeme. Andrej Babiš je velký fenomén naší politické scény, vždyť jak už dlouho jeho hnutí vede preference a co všechno musel ustát,“ tvrdili jeho většinou postarší voliči. I tady se sice objevily dvě protiočkovací petičnice, ale pouze se snažily ulovit nějaké podpisy a ostatní přesvědčit o své pravdě. Což se jim ovšem moc nedařilo. Žádná vajíčka nelétala.

Čtvrtek 12. srpna si premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš vybral k návštěvě Libereckého kraje. Přes Českou Lípu, Sychrov a Jablonec doputoval vpodvečer do krajského města Liberce. Na terase hotelu Zlatý lev nejdříve diskutoval v uzavřené společnosti se členy hnutí ANO a poté po šesté večerní už tam mohla zavítat i veřejnost na autogramiádu jeho knihy Sdílejte, než to zakážou. Přišlo několik desítek lidí, převážně staršího věku, i když občas byli vidět i mladší. „Já jsem fanynkou pana Babiše už od začátku, byla jsem se na něj podívat už i poprvé, když tu byl někdy v roce 2013 a od té doby chodím pokaždé, když přijede,“ říkala žena, která si celou akci fotila Canonem a byla oblečená v dresu Slovanu Liberec. „Tomu fandím už řadu let, mám i permanentku, i když jsem z Jablonce. Ale tam tomu vládne Pelta, a toho nemám ráda. Přála bych si, aby pan Babiš Peltu zavřel,“ přála si poněkud krvelačně, možná částečně v žertu.

Když si poslechnu paní Němcovou, nebo Pekarovou, škoda mluvit

Další povídání o Babišovi přeruší dvě mladé ženy s petičním archem a hloučku přítomných se ptají, jestli jim nepodepíšou petici proti očkování dětí a nutnosti nosit roušky ve školách. Nikdo podepsat nechce. „Malé děti bych sice také neočkovala, ale my starší, co nám zbývá,“ sděluje manželka podnikatele. A on k tomu přidává: „Vždyť nevíme, jaká bude na podzim situace, jak to bude vypadat,“ říká petičnicím. Ty však neodbytně a vytrvale hlásají svoji pravdu. Jedna z nich se pak dokonce na očkování ptá i Babiše, ten jí vysvětluje, že povinné není. Žena s peticí, kterou organizuje Volný blok, však spokojená není. „Říká, že očkování povinné není, ale to je teď. Neřekl ale, že nebude povinné nikdy. Nevěřím mu,“ prozradila. Vše však proběhlo v naprostém klidu. Žádný protiočkovací aktivista s vajíčky se neobjevil. Premiér podepisoval knihu, fotil se s lidmi a po zhruba hodině odjel.

Autogramiáda premiéra Andreje Babiše v Liberci. Fota: Oldřich Szaban

Čtěte, v téhle knížce je všechno

Lidé se ještě chvíli bavili v parčíku naproti hotelu, protože byl příjemný letní den. Po příchodu domů se mohli začít do čerstvě získané knihy Sdílejte, než to zakážou! „A hlavně čtěte, protože v téhle knížce je všechno. Návštěva Bílého domu. Migrace. Nové a doteď tajné projekty naší armády. Je tam hodně věcí, které jsem ještě nikomu neřekl. Je tam všechno, co jsme udělali pro lidi. Jsou tam setkání s prezidenty, premiéry, s císařem. Ale také se spoustou z vás, babičkami a dědečky. Se spoustou starých a moudrých lidí, kteří mě inspirovali svojí životní zkušeností. Se sestřičkami, s lékaři, se starosty. Se sportovci. Špičkovými vědci. A je tam taky o lidech, se kterými pracuju každý den. Nejsou moc vidět, tak chci, abyste poznali, jak strašně moc jsou důležití,“ píše Andrej Babiš v úvodu.

„V knížce je o všem, co jsem prožil v politice. Nejen co všechno jsem odmakal a s čím jsem bojoval, ale taky co jsem cítil. Co jsem prožíval. Čím jsem žil. Čemu věřím. Co pro mě bylo nejtěžší. A co si troufnu říci, že jsem dokázal,“ uvádí o trochu dále.



