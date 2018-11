Babiš navrhuje odmítnout Globální pakt o migraci. Slováci to vidí jinak

Z vyjádření Lajčáka také vyplynulo, že slovenská diplomacie na rozdíl od českého premiéra Andreje Babiše podporuje připravovaný globální pakt Organizace spojených národů (OSN) o migraci.

„Shodli jsme se na tom, že je třeba vést aktivní dialog o tom, co se v obou zemích děje. Preferovali bychom, aby se situace nepolitizovala zejména před blížícími se volbami do Evropského parlamentu, obě strany by měly naslouchat argumentům protistrany,“ řekl Petříček na tiskové konferenci k Polsku a Maďarsku.

Lajčák uvedl, že EU má ještě dostatek prostoru, aby nejasnosti ohledně Maďarska a Polska byly vyřešeny formou dialogu. Podle něj ale není důvod odmítnout samotné zářijové usnesení Evropského parlamentu, aby členské země zahájily proceduru vůči Budapešti. Dodal, že usnesení by se mělo stát základem na debatu, a nikoliv holí s cílem použít ji proti někomu.

„Vstupovali jsme do Evropské unie na základě toho, že jsme se přihlásili k nějakým hodnotám. A to nadále platí. Jsme proti tomu, abychom se odcizovali a dělili. Věřím, že dialog nám pomůže nejasnosti vyřešit,“ řekl Lajčák.

Česká Sněmovna na začátku října označila hlasování Evropského parlamentu o sankčním řízení s Maďarskem za „chybné a nešťastné“. Podle Lajčáka návrh usnesení ve zmiňované záležitosti chystá i slovenský parlament.

Lajčák na rozdíl od představitelů Česka, Rakouska a Maďarska podpořil migrační pakt OSN. Pozastavil se hlavně nad rozhodnutím Vídně nepřipojit se k dokumentu, byť Rakousko se podle slovenského ministra zahraničí v této věci zúčastnilo všech příslušných jednání a formovalo také postoje evropského bloku.

„Globální pakt o migraci je politický dokument, ale nikoho k ničemu nenutí. Není to dokument, že migrace je lidské právo. Nikdo nesahá členským zemím na jejich kompetence. Věřím, že Slovensko se zachová jako rozumná a odpovědná země,“ uvedl Lajčák, který v září skončil roční působení na pozici předsedy Valného shromáždění OSN.

Český premiér Babiš uvedl, že bude navrhovat, aby Česko k migračnímu paktu OSN nepřistoupilo. Petříček na společné tiskové konferenci se slovenským kolegou řekl, že vyjádření Babiše považuje za jeho osobní názor. Zároveň ale uvedl, že ČR považuje některé pasáže migračního paktu OSN za nešťastné a že během jednání nebyly zohledněny její připomínky.

Lajčák také řekl, že Slovensko je dále v procesu možného přijetí syrských sirotků než Česko. Bratislava plánuje přijmout desítku syrských dětí, které se bez doprovodu rodičů nacházejí v Řecku. V Česku iniciovala přijetí 50 syrských dětí bez doprovodu do ČR europoslankyně Michaela Šojdrová. Premiér Babiš v minulosti trval na tom, že dětem je třeba pomoci mimo Česko.

autor: čtk