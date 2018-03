Babiš nesouhlasí s obecným referendem, sdělila KSČM. Jinak jde prý jednání o vládě dobře

„Konstatovali jsme, že lze ukončit práci expertních skupin pro zemědělství, průmysl a obchod, zdravotnictví, sociální věci a dopravu. Zbývá nám krok, který je velmi složitý, a to je otázka zahraniční politiky. Za účasti předsedů politických stran je svolána schůzka na 14. hodinu,“ řekl předseda KSČM Filip po setkání s představiteli hnutí ANO.

„Jsou věci, které vedou KSČM k tomu, že nezmění svůj postoj. Jde o toleranci případné vlády hnutí ANO s účastí sociální demokracie,“ poznamenal dále Filip. „Co se jeví jako velký problém, je otázka obecného referenda,“ podotkl.

Předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik pak dodal, že strana rozhodně nebude postupovat jinak, než bude mít domluveno ve stranickém orgánu. „Je to vztah stran, nikoliv poslaneckých klubů, takže my musíme mít stejně jako každá jiná demokratická strana vše projednáno v našich orgánech,“ zmínil Kováčik.

„Zásadní rozpory budeme řešit dnes odpoledne. Jde o to, aby KSČM mohla kývnout na toleranci vlády. Máme tam zásadní rozpor ohledně zajištění bezpečnosti,“ poznamenal dále Filip k zahraniční politice. „Uvidíme, jak to dopadne dnes odpoledne a zítra,“ dodal. „O účasti na vládě nejednáme, jednáme o toleranci,“ podotkl poté ještě Kováčik. „Po jednání expertních skupin to vypadá, že by nám mohlo být dopřáno sluchu,“ sdělil.

Filip pak ještě uvedl, že chápe pozvání předsedy ODS Petra Fialy k jednání s Andrejem Babišem. „Andrej Babiš chce, aby mu nikdo nevyčítal, že s někým nejedná,“ poznamenal Filip.

Kováčik se závěrem vyjádřil i ke sněmovní komisi pro kontrolu GIBS a případné nové volbě předsedy. „Pana Ondráčka ponecháváme v té komisi pro kontrolu GIBS, ale nebudeme ho nominovat do funkce předsedy,“ sdělil Kováčik.

