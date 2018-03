Babiš se dopustil vydírání. A chová se jako třicetiprocentní akcionář, který si dělá s firmou, co chce, píše Pavel Páral

„Babiš je hlavou vlády bez důvěry. Získal 30 procent hlasů a stále nemá žádného parťáka, který by jeho vládnutí podporoval. Vláda je podle ústavy odpovědná Parlamentu a z této odpovědnosti čerpá svou legitimitu. To, že činí jiné než udržovací kroky, znamená, že 70 procent voličů zbavuje jejich občanského práva podílet se na správě země. Chová se, a řekněme to terminologií, které by měl Babiš rozumět, jako třicetiprocentní akcionář, který si s firmou dělá, co chce, a s majoritou se vůbec nebaví,“ píše Páral a uvádí, že to je zákonem obecně vnímáno jako krádež cizího majetku, již soudy obvykle tak řeší.

„Současná personální politika vlády v demisi je vážná věc, ale při nečinnosti prezidenta to lze nakonec řešit ústavní žalobou,“ míní Páral a poukazuje na to, že to, co se stalo ve věci šéfa GIBS Michala Murína, je daleko vážnější a jde o podstatu režimu, v němž žijeme.

Původní text ZDE.

„Není až tak podstatná podobnost s událostmi na přelomu roku 1947 a 1948, kdy ministr vnitra Nosek obsadil v jedné velké čistce velení policie komunistickými kádry a začal budovat i agentu Burešovi dobře známou Státní bezpečnost v přípravě na převrat,“ dodává Páral, že nejde ani o to, zda je vláda v demisi či má důvěru. Jde podle něj o to, že mělo zaznít, že Murín buď do konce února opustí dobrovolně funkci a obejde se to bez skandálu, nebo to neudělá a odejde se skandálem.