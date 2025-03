Babiš si vjel do vlasů s Pekarovou. Ke zhrození novináře

V pátek Poslanecká sněmovna projednávala novelu zákoníku práce, která nakonec prošla schválením. Její podstatou je mimo jiné prodloužení zkušební doby zaměstnanců a stanovení výpovědní lhůty už od okamžiku doručení výpovědi.

Samotnému hlasování však předcházela bouřlivá debata, kterou doprovázely ostré výměny názorů mezi poslanci. Nejvýraznější spor se rozhořel mezi předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem a předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09).

Andrej Babiš během svého pátečního projevu ve sněmovně odbočoval od hlavního tématu, kterým byla novela zákoníku práce. Místo toho se věnoval kritice vládní politiky. Pekarová Adamová ho v průběhu řeči upozornila, že Poslanecká sněmovna projednává konkrétní legislativní návrh a požádala ho, aby se držel tématu. „Pane předsedo, jednáme o zákoníku práce. Prosím, držte se projednávané věci,“ upozornila šéfa hnutí ANO.

Babiš však na tuto výzvu reagoval podrážděně a důrazně odmítl, aby mu předsedkyně sněmovny určovala, o čem má hovořit. „Prosím vás, vy mi nic neříkejte, co mám říkat. Já tady budu říkat, co já chci, a vy mi do toho nebudete skákat!“ obořil se na Pekarovou Adamovou.

Ta ho však opětovně napomenula a upozornila ho, že i jako předseda opozičního hnutí musí dodržovat jednací řád a vyjadřovat se k projednávanému bodu. „Já vás vedu podle jednacího řádu. Podle jednacího řádu máte hovořit k věci,“ upozornila Babiše šéfka Sněmovny Pekarová Adamová.

„Já vám říkám, že tady mluvím k věci,“ oponoval Babiš s argumentem, že má přednostní právo vystoupit a může hovořit o čemkoliv.

„Já vás o to slušně žádám a vy se prosím také chovejte slušně,“ napomenula jej znovu předsedkyně Poslanecké sněmovny.

„Vy mě neusměrňujte! Já mám přednostní právo, já můžu mluvit, k čemu chci,“ pokračoval v dohadování Andrej Babiš.

Předseda hnutí ANO se nenechal zastavit a pokračoval s kritikou vlády: „Vaše vláda podvedla všechny. Vy nenávidíte lidi,“ uvedl Babiš.

Kritizoval vystupování premiéra Petra Fialy (ODS) proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. „Ještě jsem v životě neviděl, že i pan premiér vlastně vystupuje proti americkému prezidentovi, který byl zvolen občany Spojených států. Když byl zvolen, tak pan premiér se chlubil, že s ním telefonoval, a teď je titulek provládních Novinek, že pan premiér nevěří - nevěří, že Trump dosáhne trvalého míru. Tak už nejsme kamarádi? Vždyť jste tam měl toho Pojara, který tam byl zase lobbovat, i za vaše kámoše zbrojaře, ne?“ rozčiloval se Babiš. Odsuzoval i vládní důchodovou politiku, financování zemědělců nebo kůrovcovou kalamitu.

Napětí ve sněmovně vyvrcholilo ve chvíli, kdy Pekarová Adamová po opakovaných výzvách, aby se Babiš držel tématu, vypnula mikrofon, aby nemohl pokračovat. „Paragraf 59, odstavec 4 jednacího řádu se týká i vás. Odebírám vám slovo, abyste mi neskákal do řeči a vyslechl, že porušujete jednací řád. Prosím, ať se vyjadřujete k projednávanému zákonu. Pokračujte,“ dodala Pekarová Adamová.

Babiš však i přes vypnutý mikrofon pokračoval v řeči a snažil se překřičet hluk v sále. Ve svém vystoupení opět přešel k osobním útokům na předsedkyni sněmovny: „Tak mě nepoučujte. Vy se také živíte politikou. Co byste dělala, kdybyste tady neseděla?“ uvedl. „Destruujete naši zemi. A já jsem tady vůbec nechtěl vystupovat, ale když tady někdo lže a když mě tu někdo napadá, tak dobře víte, že vystupovat budu. A já mám na rozdíl od vás nabito! Já na rozdíl od vás se neživím politikou! A já na rozdíl od vás jsem tady jeden z největších zaměstnavatelů, takže mě tady vy nebudete mistrovat! Vy, kteří se živíte politikou. A kdybyste nebyli v politice, tak byste měli vůbec problém se uživit, protože po tom, co jste předvedli v politice, pochybuju, že by vás někdo vůbec zaměstnal!“ zakončil Andrej Babiš a sklidil potlesk z řad svých poslanců.

Navzdory emotivním výstupům opozice byla novela zákoníku práce nakonec schválena. Mezi hlavní změny patří prodloužení zkušební doby zaměstnanců a nové stanovení výpovědní lhůty, která začne běžet už doručením výpovědi.

Na chování Andreje Babiše v Poslanecké sněmovně upozornil také redaktor Aktuálně.cz Radek Bartoníček, který zveřejnil videozáznam jeho vystoupení a doplnil k němu kritický komentář. „Neuvěřitelné chování předsedy ANO Andreje Babiše tady v Poslanecké sněmovně. Nepamatuji nikoho s takovým přístupem.“

K video ukázce z chování Andreje Babiše ve sněmovně přidávám ještě stenozáznam, plus odkaz na debatu. Aby každý, kdo chce, se mohl seznámit s celým kontextem a udělal si svůj názor. https://t.co/PCGkUKh37A pic.twitter.com/lV1Tf5kESN — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 7, 2025

