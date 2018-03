Babiš v ČT ohlásil, že znovu zvažuje dát nabídku ODS. A pořádně tím nadzvedl nejen vedení ČSSD, ale i Fialu

Premiér v demisi Andrej Babiš v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce prohlásil, že by jeho hnutí ANO mohlo pro případnou účast ve vládě opět oslovit ODS. Předseda občanských demokratů Petr Fiala ale radostí nejásá, žádnou nabídku zatím neobdržel a za premiérovými kroky vidí vypočítavost. ODS navíc stále trvá na tom, že o vládě vyjednávat nebude.

Premiér v demisi svými slovy v České televizi mj. pěkně znejistil některé ze sociálních demokratů, když uvedl, že zváží nabídku občanským demokratům pro případnou možnou vládní spolupráci. „Přemýšlím o tom, ano. Měla by to být nabídka o programu a účasti ve vládě,“ uvedl Babiš v rozhovoru pro ČT k možnosti jednání s občanskými demokraty. „Priorita je, aby vláda získala důvěru nebo toleranci a aby skončily dohady a vyjednávání. To je náš hlavní cíl,“ dodal Babiš, jehož vyjednavači se v současnosti scházejí se zástupci ČSSD, ale také SPD a komunistů.

Vedle programových shod však ČSSD podmiňuje svoje vládní angažmá dohodou o mechanismech vládnutí, například tím, že nebude moci být jako menší koaliční partner přehlasována. Premiér si je dobře vědom toho, že ANO by mohlo v Poslanecké sněmovně s ODS utvořit většinu 103 hlasů, občanští demokraté ale v minulosti opakovaně uvedli, že nechtějí vstoupit do vlády s trestně stíhaným premiérem. Policie Andreje Babiše obvinila z dotačního podvodu v kauze farmy Čapí hnízdo.

„Nevím, o čem Andrej Babiš přemýšlí, ale vidím, co opravdu dělá. Ve všech důležitých hlasováních se jeho vláda opírá o SPD a KSČM a společně potápí naše návrhy,“ napsal na svém twitteru Fiala, který by prý ocenil, kdyby premiér mluvil pravdu a nepoužíval pouze řečnické triky. I místopředseda ODS Miloš Vystrčil v neděli zopakoval, že postoj občanských demokratů zůstavá stejný, a to ten, že Andreje Babiše považují za nedůvěryhodnou osobu.

Petr Fiala oznámil, že žádná nabídka ale ještě nepřišla, protože nejspíš ani není co nabízet. „Premiér v demisi jen mate veřejnost, vyvíjí nátlak na jiné možné koaliční partnery a skrývá skutečné, tedy SPD a KSČM,“ uvedl předseda ODS pro ČTK.

Předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi se Babišovy výroky o případném jednání s ODS také vůbec nezamlouvají. „Pokud se chce Andrej Babiš radit s kolegy, zda vyjednávat o vládě s ODS a prosazovat pravicovou politiku, tak za ČSSD můžeme jednání hned ukončit,“ reagoval důrazně na premiérova slova na svém twitterovém účtu.

Původní zdroj ZDE

První místopředseda strany Jiří Zimola na twitteru uvedl, že se v postojích předsedy ANO ztrácí. „Trochu se v AB ztrácím. Nejdřív SPD, pak ČSSD, dnes ODS. Jen aby se v tom neztratil sám pan předseda hnutí i vlády,“ napsal. Další společná jednání sociálních demokratů a ANO totiž mají proběhnout ve čtvrtek a ČSSD se chystala na nich dosavadní debatu o programu rozšířit i na personálie – a mluvit o ministerstvech, která by mohla získat.

autor: nab