Babiš zle smáznul Merkelovou. Odmítá a nechápe! Nakažení, mrtví, vážné informace... Ať to vyhrajeme!

Epidemie Covidu-19 neboli koronaviru byla Světovou zdravotnickou organizací (WHO) oficiálně prohlášena za pandemii. Na Nově to komentoval náměstek ministra zdravotnictví Roman Primula: „Konečně Světová zdravotnická organizace přiznala tu klasifikaci, která tady je poměrně zřejmá z těch pouček, které tady byly.“ Dodal, že nechce hodnotit stupnici, kterou WHO používá a se kterou byla údajně řada problémů. „My musíme zabezpečit chod nemocnic; a na co se připravujeme – a to je zcela zásadní věc – to je skutečnost, že my tady musíme mít dostatečnou kapacitu jednotek intenzivní péče a zejména ventilátorů. Protože tady se ukazuje na příkladu Itálie, že to se úplně nepovedlo,“ řekl dále.

Ve zprávách zazněl také výrok kancléřky Merkelové, že 60 až 70 % Němců by se mohlo nakazit koronavirem. Který ovšem uvedl na pravou míru její ministr zdravotnictví, který dodal, že to je v případě, že se na virus nepodaří nalézt lék a že u většiny lidí se neprojeví příznaky.

Anketa Jak se zatím Babišova vláda zhostila boje proti koronaviru? (Hlasování od 11.3.2020) Dobře 97% Špatně 3% hlasovalo: 24023 lidí Pak už následoval vstup Andreje Babiše ke koronaviru. Moderátor Rey Koranteng se zeptal, zda označení šíření viru za pandemii pro Českou republiku něco mění. „No konečně. Tak my už to víme dávno, že je to pandemie. Protože pandemie znamená, že se nekontrolovatelně šíří vir na dvou kontinentech,“ uvedl premiér a citoval statistiky z Íránu a z Evropy. Dodal: „Naši experti, konkrétně pan náměstek Prymula, mi to řekli, víme to a podle toho se i chováme.“ Pro ČR tato klasifikace podle premiéra nic dalšího neznamená. „My to víme a podle toho se chováme,“ doplnil premiér spolu s výčtem opatření proti šíření viru.

Dále se Koranteng ptal na slova Angely Merkelové, konkrétně co by hypotetická infekce desítek milionů Němců znamenala pro Českou republiku a zda nakažení až 70 % obyvatelstva hrozí i v Čechách. Babiš vrtěl hlavou: „Já nechápu, proč to paní kancléřka řekla. Ona to řekla už včera na té videokonferenci prezidentů a premiérů.“ Babiš dodal, že to samé už jeden expert zmínil v časopise Spiegel.

„Ale to by se stalo, kdybysme nedělali ta opatření. Já nechci komentovat Německo, tam to dělá každý region zvlášť, já jsem mluvil s bavorským premiérem, oni to dělají nezávisle, my to děláme centrálně, takže já takovéhle prognózy odmítám a my samozřejmě děláme všechno pro to, aby ten vir se u nás nešířil,“ zavrhl Babiš řeči o 70 procentech nakažených. Konstatoval, že Italové situaci nezvládli a teď vláda dělá vše možné, aby se virus nešířil v Čechách, protože 95 % případů pochází z Itálie.

Andrej Babiš ANO 2011



V Česku byly večer dva vážné případy koronaviru, z toho jedna žena, která se nakazila údajně od své dcery, která byla na dovolené v Itálii, a potom taxikář, kvůli kterému vláda zostřila opatření a nyní leží na Bulovce. Potvrdil to náměstek Roman Prymula. Andrej Babiš pak uvedl, že se vládě již podařilo vystopovat všech 96 zákazníků, se kterými přišel do kontaktu a všichni jsou prý v karanténě. Dodal, že dva zákazníci byli ze zahraničí a čeká se na vzorky. Nakažená žena z Brna má dle premiéra zápal plic, ale není na jednotce intenzivní péče a její stav se údajně lepší.

Koranteng ještě zmínil, že šéf Senátu vyzval k přijmutí ještě tvrdších opatření. Babiš na to opáčil, že česká opatření jsou nejtvrdší v Evropě. „Každý nás následuje. Poláci až zítra budou zavírat školy, ostatní teď zrušili lety, Španělé a tak dále, takže my jsme na to připraveni,“ prohlásil. Uvedl, že Česko má k dispozici 3 500 ventilátorů, které jsou vytíženy na 60 %. Uvedl, že plánuje setkání s výrobcem ventilátorů a zkontroluje spolupráci složek na hraničním přechodě Rozvadov. „My to děláme od rána do večera, určitě to vyhodnocujeme, dneska večer znovu do půlnoci uvidíme, jaká je situace, a potom reagujeme, reagujeme velice rychle,“ konstatoval Andrej Babiš, že vláda dělá maximum. Rýpl si do ostatních států: „V Evropě si myslím, že to ostaní měli už dělat dávno. Kdyby to udělala Itálie, tak bysme neměli takové problémy, jak máme.“

Andrej Babiš se také vyjadřoval k zavřeným školám. Padla otázka, zda se budou zavírat i mateřské školky, na což Babiš odpověděl, že toto opatření nedoporučili a zřizovatelé si o této záležitosti rozhodují samostatně. Jako jeden z důvodů uvedl, že by to mohlo znamenat úbytek zdravotních sester, které mají malé děti a musely by je pak hlídat. „Všeobecně, já samozřejmě se omlouvám, ale skutečně jde teď o to, abychom zabránili šíření toho viru. A pokud vidíme, co se děje v Itálii, 12 a půl tisíce nakažených, 827 mrtvých, tak my děláme všechno pro to, a prosím všechny, aby byli tolerantní, solidární, abysme společně ten boj s virem vyhráli,“ vzkázal premiér občanům.

Koranteng se ptal, jak dlouho budou školy zavřené, a zmínil názor náměstka Prymuly, že se bude jednat až o měsíc. Tento předpoklad Babiš potvrdil s výhradou, že přesný odhad nemají.

Po půlnoci premiér pak na Facebooku vyvracel dvě nepravdivé zprávy. „Někdo šíří po Facebooku nepravdivou zprávu, že budeme zavírat obchody. Není to pravda, nic takového jsme neřekli a neplánujeme. Mrzí mě, že se někteří lidi takhle chovají,“ vyvracel premiér zprávu, že by někteří lidé neměli kde nakupovat.

„A další nepravdivá informace, kterou někdo šíří, je, že má být zítra vyhlášena karanténa Prahy. Není to pravda,“ vyvrátil pověst, že by bylo hlavní město odříznuto od zbytku republiky.

