Babišova vláda prý hází přes palubu naše děti. A nejen je

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) prohlásil, že nevidí důvod k tomu, aby se ekonomika EU proměnila do roku 2050 v uhlíkově neutrální ekonomiku. Tuto snahu Babiš zhatil společně s představiteli Polska či Maďarska. Český premiér se obává, že by podobné pány znamenaly tvrdou ránu pro naši ekonomiku. Šéfredaktor iHNed.cz Filip Černý za to na Babišovi nenechal nit suchou.

Andrej Babiš tvrdí, že se Česko zavázalo plnit své závazky plynoucí z Pařížské klimatické dohody, která se vztahuje k roku 2100, Nevidí proto důvod, proč vše urychlovat k roku 2050. Černý tvrdí, že to je asi nejlepší ukázka toho, jak Babišův kabinet pohrdá českými občany, „Lepší ilustraci, jak vláda pohrdá budoucností svých občanů, jsme nemohli dostat,“ napsal doslova Černý na serveru Aktuálně.cz.

„Kdyby vám někdo před dvěma lety řekl, že do roku 2020 zmizí z Česka polovina smrkových lesů, věřili byste? Dnes je to realita, několikaleté sucho podlomilo zdraví stromů a dalo zelenou kůrovci,“ dal příklad neblahého ekologického vývoje Černý. A bude hůř. Jak se bude teplota Země zvyšovat, budeme se stále častěji setkávat s výkyvy počasí. Nejčernější předpovědi odborníků říkají, že části Afriky a Asie budou neobyvatelné. Totéž bude platit o přímořských oblastech Evropy, A my, obyvatelé srdce evropského kontinentu, budeme muset počítat s přílivem uprchlíků, kteří budou hledat nové místo k životu.

Podle Černého je tedy i v našem zájmu bojovat proti změnám klimatu, ale Babiš se podle Černého rozhodl jít jinou cestou. V době, kdy Finové říkají, že svou ekonomiku promění už do roku 2035, protože pak už by mohlo být pozdě, Babiš vše vztahuje k roku 2100.

„V době, kdy Finsko říká, že chce samo emisní neutralitu zvládnout do roku 2035, protože později už to nemusí stačit, volají Češi ústy svého premiéra, že je to nezajímá. Politika hnutí ANO, ČSSD a komunistů hází přes palubu nejen dnešní děti, ale zcela zjevně i nás a nejbližší budoucnost české ekonomiky,“ uzavřel šéfredaktor.

autor: mp