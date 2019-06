„Ladik“ Větvička sepsal, co by řekl sudetským Němcům na jejich sjezdu. Berndu Posseltovi by z toho nejspíš praskla šle

Sudetští Němci před pár dny ukončili svůj další sjezd. Známý bloger Ladislav Větvička se rozhodl sepsat ironický projev, který by na sjezdu v Řezně pronesl, kdyby ho nechali vystoupit. Kousavě označil vyhlazení Lidic za „ekologizaci“ vesnice. Do svého projevu zamíchal i narážku na amerického miliardáře George Sorose a na mladou ekologickou aktivistku Gretu Thunbergovou, migraci a multikulturalismus.

Na úvod svého textu Větvička kousavě napsal, že už není nutné hovořit o vyhlazení Lidic. Spolu se sudetskými Němci prý teď musíme hledat to, co nás spojuje, a bolavé momenty z minulosti musíme nějak přijatelně vysvětlit.

„Byla valka, nebyl čas hledět, kdo je kdo. To není jako prace s buzolou, mile děti. Ekologizace Lidic, kdy cela vesnica byla navracena puvodnimu stavu byla logickym vyvrcholenim celeho procesu, navic, podle prozkoumanych dokumentu nebylo při ekologizaci Lidic ubližene žadnym zviřatkum (to byl požadavek Arijcu z Tibetu), imigrantum nebo menšinam (to byl požadavek mladeho Maďara Šoroša) a byly minymalizovane emise CO2 (to byl požadavek Gréténů),“ nabídl Větvička možný výklad svou typickou ostravštinou.

V samotném zcela smyšleném projevu se vrátil do historie a připomněl, že Němci byli před stovkami let pozváni do našeho pohraničí, ale nikdy se tak úplně s Čechy nesžili. Větvička konstatoval, že se považovali za lepší sortu lidí a chtěli naše území ovládnout. Toto se jim definitivně zdařilo v březnu 1939. Češi, Moravané a Slezané v příštích šesti letech prožívali strašné věci. Větvička to však ve svém fiktivním projevu nepřičítá na vrub Němcům, ale jakémusi zastánci multikulturalismu, který kdysi nedonutil Němce žijící na našem území, aby se naučili Česky a aby se s Čechy, Moravany a Slezany sblížili.

„Vinen je ten multikulturní zločinec, který to kdysi připustil, pozval cizí kmeny k nám, a tím zapříčinil to, co se dříve nebo později muselo zákonitě stát a také se stalo,“ uvedl bloger.

Češi si to však nenechali líbit a v roce 1945 zjednali spolu se spojenci ze Západu a Východu nápravu.

„Poprvé v historii se slabší kmen vrátil, ruku v ruce s ruským medvědem, anglickým gentlemanem, americkým orlem a francouzským žabožroutem a provedl to, co muselo zákonitě přijít. Vyhnal toho, kdo předtím ukradl něco, na co neměl nárok, a stal se opět pánem svého území,“ napsal Větvička. Doplnil ještě, že po této pasáži vymyšleného projevu začali sudetští Němci rozezleně pískat.

Odsun sudetských Němců napomohl tomu, že se jeden stát nijak zvlášť nepletl do toho, co si na svém území dělá stát jiný. Toto uspořádání však zjevně nevydrží věčně. Větvička ve svém smyšleném vystoupení na sudetoněmeckém sjezdu prohlásil, že na německé straně už zase vidí multikulturní zločince.

„Dnes do vaší země přicházejí statisíce a miliony lidí z jiných kmenů. Mají jiné zvyky, jinou kulturu a jiný jazyk. Nechtějí se učit váš jazyk, nechtějí přijmout vaše zvyky a nechtějí se vzdát svého boha, a to vše se vám dokonce pokoušejí vnucovat. Není to jejich vina. Multikulturním zločincem je ten, kdo je tady pozval a připustil, že se nechtějí stát Němci. Příslušníci nových kmenů postupují podle staletí ověřeného scénáře při dobývání jiných zemí. Množí se třikrát rychleji než vy, jsou životaschopnější a je jen otázkou času, kdy situace dospěje k bodu zlomu. Může to trvat stovky let, než bod zlomu přijde, tak jako tomu bylo v pohraničních oblastech Moravy a Čech. Ale dnešní mladí jsou nedočkaví a chtějí všechno hned. Buďte ve střehu a pohlídejte si, aby se vám to nevymklo z rukou a někdo vás zase nevyhnal, nebo neudělal cizince ve vaší vlastní zemi,“ varoval v projevu, který na sudetoněmeckém sjezdu nikdy nezazněl, Větvička.

Doporučil tedy Němcům, aby neopakovali naši chybu z minulosti a nepodlehli iluzi, že dvě tak odlišná společenství mohou žít vedle sebe v klidu. Žít vedle sebe jistě mohou, ale podle Větvičky to rozhodně nebude v klidu. Zvlášť ne v situaci, kdy si přistěhovalci začnou činit nárok na území, které jim nepatří.

