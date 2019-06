Marketér Jaroš udeřil: Babiši, tohle je to nejhorší! Na Letnou!

Marketingový expert Martin Jaroš kritizuje předsedu vlády Andreje Babiše (ANO) velmi často. Teď podle něj provedl to nejhorší, co mohl. Prý v podstatě Čechům naznačil, že si doma nemusí uklízet, pokud to nedělají ani jejich sousedé.

Marketér Martin Jaroš vystoupil na nedávné demonstraci na Václavském náměstí v Praze a vymezil se proti Andreji Babišovi (ANO). Proti současnému předsedovi vlády se vymezoval opakovaně, protože nesouhlasí s tím, jak si současný premiér počíná. V jedné věci už Babiš podle Jaroše zašel opravdu příliš daleko. Prý to přehnal, když se postavil proti přijetí závazku EU stát se do roku 2050 v podstatě bezuhlíkovou ekonomikou.

Jaroš na sociální síti Facebook napsal, že ho zaráží, že i lidé, kteří jinak Babiš kritizují, toto jeho rozhodnutí kvitují. Předseda vlády tvrdí, že Evropa škodí sama sobě, když se snaží snižovat svou uhlíkovou stopu, zatímco africké státy či Čína se ekologicky příliš nechovají.

„Tohle je vlastně logika ‚Nebudu si uklízet svůj barák, protože sousedi mají ve svých domech ještě větší bordel‘. Tuhle logiku neberu. Žít v čistším prostředí je přece výhoda i pro nás samotné. Když budeme všichni vykřikovat ‚já se začnu chovat hezky, až se tak začnou chovat všichni‘, tak logicky nezačne nikdo. Očekával bych, že moje milovaná Evropa, kontinent s nejvyšší kvalitou života, půjde v těchto věcech příkladem. Těžko přesvědčíme třeba Afriku, aby do toho šla, když to zároveň sami nebudeme dělat,“ napsal Jaroš.

Připomněl navíc, že čínští komunisté usilují o to, aby své životní prostředí pročistili. V řadě měst jezdí taxíky a autobusy na elektrický pohon. Ve světě jezdí asi 425 tisíc autobusů na elektrický pohon a 421 tisíc z toho jezdí podle Jaroše v Číně. To podle něj ukazuje, že se Číňané opravdu snaží o modernizaci, zatímco Babiš k rychlejším modernizacím nevidí důvod, když oponuje, že Česko plní klimatické závazky z Pařížské klimatické dohody, která se vztahuje k roku 2100. Nevidí proto důvod vše urychlovat tak, abychom dosáhli uhlíkové neutrality v roce 2050. A to je podle Jaroše vlastně to nejhorší, co dnes Babiš svým spoluobčanům provádí.

„Já si myslím, že tohle je to nejhorší, co Andrej Babiš teď s ČR dělá. Je to pro mě horší než celá kauza Čapí hnízdo. Protože on nás betonuje v pozici země, která nejde dopředu a ani se tam nechce dívat. Tohle absolutně nechápu – české země se i za Rakouska-Uherska snažily být v rámci monarchie úplně vpředu. Technologicky i dopravně. Z toho pak pramenila síla první republiky. Teď se třeba v infrastruktuře a uvažování vlády stáváme skanzenem Evropy. K čemu je premiér, kterého nezajímá, co bude v roce 2050? Mě to teda zajímá – a vsadím se, že moje i vaše děti to taky zajímat bude. TOHLE je věc na Letnou!“ uzavřel Jaroš svůj komentář.

