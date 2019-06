Malá Gréto, čím se jednou budeš živit? Ondřej Neff ji věští osud Gusty Fučíkové

Šestnáctiletá Švédka Greta Thunbergová se chystá rok cestovat po světě a burcovat občany v boji proti globálnímu oteplování. Ondřej Neff má za to, že v tuto chvíli si mladá Greta Thunbergová užije nějaký čas na výsluní. V komentáři pro Český rozhlas však také Gretu Thunbergovou varoval, že se jednoho dne okouká a pak možná bude mít problém.

„Konference o klimatu se budou konat i v roce dvacet a jednadvacet a v letech následujících. S každou konferencí bude Greta Thunbergová starší a okoukanější. Co to udělá s její psychikou? A jestlipak si její rodiče tuhle otázku kladou? Od dětství je psychicky labilní. Jakpak asi bude snášet ústup ze slávy? A ten dříve či později nevyhnutelně nastane. Možná že to ale Greta Thunbergová ustojí. Nezhroutí se a ponese svůj prapor dál dějinami. Pak ovšem se jí stane vůbec to nejhorší, co se stát může. Bude z ní něco, jako byla Gusta Fučíková blahé paměti. Nemohla chybět na žádné oficialitě a fungovala tam podobně jako kecpult a fíkus. No, třeba se papež přimluví a Bůh jí připraví nějaký jiný příznivý osud. Moc bych jí ho přál,“ napsal Neff.

Konstatoval také, že místo toho, aby mladá Greta studovala dějiny evropského severu, švédštinu a celou řadu dalších předmětů, chystá se cestovat, čímž nemusí prospět svému budoucímu uplatnění. Tato mladá žena možná vysvědčení i tak dostane, ale Neff si kladl otázku, co bude skutečně umět.

