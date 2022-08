Babišovi jsme to vyčítali za covidu. A sami teď... Hejtman Kuba se v ČT neudržel. Fiala to schytal

Evropa se připravuje na zimu s omezeným množstvím energií. O tom, jak by měl stát pomáhat a co zmohou kraje, hovořil jihočeský hejtman a předseda Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS) v pořadu Interview ČT24. Směrem k vládě byl velmi kritický. „Je nesmyslná vyhláška, kde se bude muset mít v kuchyni 18 nebo 19 stupňů. Velmi srozumitelně se musí lidem vysvětlovat, co se může stát, co bude potřeba udržet,“ uvedl. Vláda podle něj dělá dnes to, co v opozici vyčítala Babišovu kabinetu, řekl ke zmatkům kolem příspěvku na bydlení. A rozčílil se, když se ho moderátorka zeptala, zda za jeho snahou nestojí předvolební kampaň.

Ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela připouští, že v Evropě nebude dostatek plynu a budou následovat restriktivní opatření. Jak by měla vypadat, to je podle Kuby složitá otázka, kterou nelze vyřešit na úrovni hejtmanů. „Mě na této debatě trochu děsí, že když jsem byl před dvěma třemi měsíci v debatě s náměstkem ministra průmyslu a s panem kolegou Bartoškou, tak se vedla debata o tom, jestli Češi budou mít doma 17 nebo 18 stupňů,“ hrozil se šéf hejtmanů.

Debata je podle Kuby ve fázi, že pokud tu nebude plyn, tak zastaví zásadní fungování průmyslu: „A pokud nebude fungovat průmysl a fabriky, tak ti lidé nebudou mít kam si dojít pro výplaty,“ varuje jihočeský hejtman. „Pak je už trochu jedno, jestli máte doma 17 nebo 18 stupňů, to je pak zástupný problém,“ upozornil.

„Vláda musí přijít s jasným systémem, při jakém množství plynu dodá do jakých struktur průmyslu, jaké jsou ty prioritní procesy nutné k zachování fungování kritické infrastruktury a k udržení průmyslu, aby co nejméně zasáhly ekonomiku. Vláda a ministerstvo průmyslu v tomhle musí mít jasno,“ pokračoval Kuba s tím, že tohle nelze vyřešit na úrovni krajů.

V tomto směru vládní pětikoalici kritizuje: „Byť je to vláda, jíž jsem součástí, mi zatím nedělá radost, že pan ministr jeden den něco řekne, za dva dny je to zase trochu jinak. Nepomáhá to rozjitřené náladě ve společnosti. Velmi bych poprosil, aby ministerstvo komunikovalo jasně, srozumitelně a aby ty lidi připravovalo na to, co se může stát, co bude potřeba udržet,“ doplnil Kuba.

„Srozumitelně by vláda měla komunikovat lidem, že největší problém není, kolik budeme mít doma stupňů, jestli 18 nebo 19, ale že největší problém státu je, že při nedostatku plynu se může omezit celý chod státu, ovlivní to výdělky lidi a může zabrzdit ekonomiku jako celek. Vláda musí říkat, že pokud plynu bude tolik a tolik, tak to zvládneme. Měla by lidem říkat, ať se připraví, že budou v těchto zimách hospodařit s energiemi rozumně,“ připomíná hejtman, jak postupovat v zájmu zachování chodu ekonomiky.

„Myslím, že je nesmyslná vyhláška, kde se bude muset mít v kuchyni 18 nebo 19 stupňů. Je to stejně věc, která je nekontrolovatelná. Ale velmi srozumitelně lidem vysvětlovat, co se může stát, co je prioritní a co bude potřeba udržet. Hlavně nestrašit lidi. Myslím, že v České republice to nebude tak, že by doma někdo zmrzl, podívejme se na klimatické situace, které u nás jsou. Je to o komunikaci a ministerstvo průmyslu na to má tým,“ zopakoval.

Moderátorka Barbora Kroužková se ptala na nepřipravenost vlády, co se týká příspěvku na bydlení. Zatímco jindy nechtějí její členové říkat nic dopředu, než vše bude pořádně připravené, nyní se věci ze dne na den mění. Vláda zváží úpravu normativních nákladů na bydlení, které slouží pro výpočet výše příspěvku na bydlení. Příští týden požádá příslušné úřady o údaje pro případné navýšení částek. Novinářům to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Při zvýšení normativů se dávka na bydlení zvedne. Debatu o podpoře vyvolal předseda vlády svým středečním výrokem, že stát lidem výdaje na bydlení nad 30 či 35 % jejich příjmu dorovná. Dopočet podpory do stropu, kterým je právě normativ, však už nezmínil.

„No, musím vám úplně férově a poctivě přiznat, že mě to mrzí. Že mě to mrzí, protože si myslím, že to strašně komplikuje situaci, v krizovém managementu by se toto stávat nemělo. Mrzí mě, že v opozici jsme to vyčítali vládě Andreje Babiše v době covidu, že vydávala zmatené pokyny. Myslel jsem si, že si to pohlídáme,“ pokrčil rameny nad zmatečnou pomocí lidem s vysokými náklady na energie.

Hejtman Kuba: Program pro nízkopříjmové skupiny v Jihočeském kraji byl schválen

Hovořil o krajské podpoře pro chudnoucí domácnosti: „Já se o to snažím v Jihočeském kraji, teď jsem se věnoval příspěvku, který jsme připravovali my v rámci našeho Jihočeského kraje. Ten se v minulých dnech schválil, teď se snažíme dostat tu informaci ke všem Jihočechům. Snažil jsem se, abychom to poctivě vymysleli a abychom byli připraveni na všechny otázky. Od té doby, co jsme ho před třemi nedělemi představili, jsme nemuseli změnit jedinou větu,“ uvedl hejtman Kuba k pomoci rodinám a seniorům. Peníze na to již zastupitelstvo schválilo.

Na dotaz, zda nejde spíše o součást jeho blížící se předvolební kampaně, odvětil: „Já jsem tady od toho, abych se postaral o Jihočechy, já jsem jim to slíbil. Velmi varuji, abychom se postavili do pozic politiků, že – ‚hele, já raději nic nedělat nebudu, aby mi nikdo nevynadal, že je to kampaň‘,“ rozčílil se jihočeský hejtman Kuba.

„Reagujeme na věci, které se děly. Celé léto se situace zhoršuje a lidem začínají chodit faktury, chceme pomoct rodičům s placením mimoškolních aktivit. Tak kdy jindy to máme udělat, než v září?“ dodal předseda Asociace krajů ČR Martin Kuba.

