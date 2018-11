Babišův výbuch hněvu v živém přenosu: Sprosťárna, hnus. Můj syn je nemocný, zneužili ho. Ti novináři... Kdo je vybavil, rozvědka? Bývalí zaměstnanci?!

„Já bych se znovu rád vyjádřil k této kauze, která si myslím, že je velice dobře organizovaná a připravená,“ začal Babiš. „Tady je otázka, proč někdo to organizuje, když já jsem v zahraničí, kdy se blíží 17. listopad, kdy se zase připravují demonstrace a proč nikdo jasně neřekne, že Policie České republiky prověřovala údajný únos Andreje Babiše mladšího. Policie k tomu dala jasné vyjádření, že můj syn unesen nebyl. A já myslím, že máme dostatek fotodokumentace, která dokáže, že to, co převzala i další média, je sprostá lež. Sprostá lež,“ rozčiloval se předseda vlády, kterému se nelíbilo, že už informaci přebírají i média zahraniční.

Premiér také prozradil, že v roce 2015 byl jeho syn převezen na psychiatrickou léčebnu do Havlíčkova Brodu a posléze do Národního ústavu duševního zdraví, kde se seznámil s doktorkou Ditou Protopopovou. „To, co tu o ní ti novináři vykládají, je sprostá lež,“ vypálil znovu před kamerami ČT.

Pár slov přidal i na adresu samotné reportáže o Andreji Babišovi mladším, která byla natočena kamerou v brýlích. „Kdo je vybavil, kolik to stálo peněz? To připravovala rozvědka? Bývalí zaměstnanci rozvědky? Takže je potřeba si položit tyhle otázky. Je to vylhaná, sprostá lež a já to dokážu. Můj syn je bohužel nemocný, ti novináři toho zneužili, oni ho natáčeli a on nevěděl, že ho někdo natáčí, ani manželka to nevěděla. Dneska z toho mají problémy i moje další děti. Tenhle hyenismus jsem nikde jinde nezažil,“ rozpaloval se šéf hnutí ANO takřka doběla.

„Je to jen pokračování toho, abych byl odstraněn z české politické scény,“ zahřměl v jednu chvíli.

Všechny informace, které zveřejnil server Seznam Zprávy, už prý všichni vědí. „A to, že tihle sprosťáci zneužívají zdravotní stav mých dětí, větší sprosťárnu jsem nezažil. Přitom to všichni věděli,“ zopakoval.

Sluší se dodat, že jedna z autorek reportáže, Sabina Slonková, v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV vysvětlovala, že zveřejnění rozhovoru nebylo nějak speciálně načasováno. Ona a kolega Jiří Kubík prý s uveřejněním reportáže čekali jen do chvíle, než bude úplně hotová a než bude i po právní stránce ověřeno, že je v pořádku.

Babiše tím však zjevně nepřesvědčila. Podotkl, že návštěva dvou reportérů ve Švýcarsku proběhla už v polovině října, ale na veřejnosti se reportáž objevila až teď. Premiér v tom viděl jasný záměr. „Už se připravuje, abych 17. listopadu nešel na Národní, že mi zabráněj. Já se těším, až si příští rok budeme připomínat 30 let od revoluce. Bude dobré, když ta média řeknou mladým, jak to tady na počátku bylo,“ řekl Babiš.

„Na vaše otázky odpovídat nebudu, na shledanou,“ chtěl se předseda vlády rozloučit. Jednu doplňující informaci však přece jen přidal. „Pan Protopopov bude mít určitě nějaké interview, on se k tomu vyjádří v jedné televizi v neděli večer,“ naznačil ještě Babiš.

