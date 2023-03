Bachmut: Hotovo. „Kdo stál za to, už odjel.“ Zlé pro Ukrajince

Podle autorů podcastu Russians With Attitude, který se mimo jiné zabývá i vojenskou situací na Ukrajině, kdy je Bachmut operačně obklíčen, ale ne fyzicky obklíčen. K tomu, co Rusové chtěli docílit, tedy eliminaci obránců, už prý došlo. A po fyzickém obklíčení není radno očekávat, že v Bachmutu zůstanou tisícovky Ukrajinců. Dobré jednotky se prý už stáhly. „Ruský tlak byl takový, že nemohli posílat jenom kanonenfutr, protože pak by se jim okamžitě rozpadla obrana. A to, že museli poslat několik svých nejlepších jednotek do Bachmutu, alespoň na čas zničilo jejich útočný potenciál v jiných směrech,“ uvedl Kiril, jeden z podcasterů.

Ukrajinci prý v podstatě opustili oblasti na východ od řeky Bachmutka, což je v podstatě třetina města. Ale na některých místech už wagnerovci postoupili za řeku. A postupují také ze severu a z jihu. Bitva o Bachmut je podle Kirila v podstatě dobojována a je jedno, zda bude Bachmut opuštěn dnes, zítra nebo až za 5 dní. Ale od úterka to bude těžší, protože teploty podle předpovědi stoupnou nad nulu i v noci, což znamená, že se všechny polní cesty změní v bláto. „A nebude možné se stáhnout na vozidlech, jenom pěšky,“ podotkl.

Není jasné, kolik má v Bachmutu Ukrajina ještě vojáků. „Odhady hovoří o dvou tisících až dvanácti tisících, takže v podstatě není jasné nic. Je těžké něco odhadovat, když se neustále snaží stáhnout a při tom umírají. Myslím, že brigády, které byly k něčemu, už odešly před nějakou dobou. Nebo co z nich zbylo. A místo toho tam poslali hodně vojáků z územní obrany, takže nedávno mobilizovaných, špatně vyzbrojených a vycvičených, kteří měli držet linii a umírat do té doby, než jim řeknou, aby se stáhli, kdy už může být na stažení pozdě,“ uvedl Kiril. Pád Bachmutu je tedy jen otázkou času.

Plné obklíčení Bachmutu však nepřinese „nic moc“. „Tanky a kvalitní brigády začali stahovat z Bachmutu už minulý měsíc. Teď je plný masa z územní obrany. A úspěch není to, že bude v blízké budoucnosti pod ruskou kontrolou, ale ten proces byl cíl. Bachmut je zatím největší bitva 21. století. A ruské síly tam zničily hodně podstatnou část živé síly. A co je důležité, byly to i elitní síly. Obvyklá taktika Ukrajiny je poslat špatně vybavené jednotky územní obrany, aby držely linii, zatímco kvalitní jednotky manévrují. Je to cynické, umře při tom spousta lidí, ale funguje to a fungovalo to. Ale ne v Bachmutu, protože ruský tlak byl takový, že nemohli posílat jenom kanonenfutr, protože pak by se jim okamžitě rozpadla obrana. A to, že museli poslat několik svých nejlepších jednotek do Bachmutu, alespoň na čas zničilo jejich útočný potenciál v jiných směrech,“ vysvětloval Kiril. K „velkému vítězství“ tedy už došlo a výsledek nebude obklíčení několika tisícovek Ukrajinců.

Bojuje se také o Avdějevku. U blízké Novobachmutovky prý selhal ukrajinský protiútok, ale ani ruské síly nepostupují. „Tedy je to trmácení, ale aktivní trmácení, tedy že se tam věci dějí,“ přiblížil situaci. Další nepovedený protiútok podnikli Ukrajinci u Marijenky, která byla v podstatě srovnána se zemí. Naopak, ruská ofenziva ustala u Vuhledaru a místo toho Rusové město více ostřelují. Na západ prý Rusové postupují u Kreminny.

Situace u Avdějevky a Novobachmutovky

Zdroj: RWA

Po Bachmutu se podle Kirila začne okamžitě bojovat o Časov Jar. „A to bude v podstatě kolaps této obranné linie. Už jsem o tom mluvil, věřím, že se obnoví útoky na Seversk, to bude konec této linie. A od tohoto bodu je to dlouhé nic až k linii Slavjansk-Kramatorsk-Konstantinovka,“ uvedl a dodal, že pak wagnerovci budou útočit ve zbytku Doněcké oblasti a také se začne útočit na Jampol a Lyman. Ale je také možné, že si wagnerovci dají „operační pauzu“ na přeskupení a bude trvat pár týdnů, než se začne zase bojovat.

Přetrvávají také zkazky o tom, že Ukrajinci sbírají síly na útok u Záporoží, aby se dostali k moři a rozdělili ruskou frontu vejpůl tím, že bleskově zaútočí na Berďansk. „O tomhle plánu se hodně mluví už asi půl roku. Ale nepozoruji žádné konkrétní důkazy, že by ten útok hrozil,“ zmínil a dodal, že v této oblasti jsou ruské pozice opevněné bunkry a zákopy. „Pokud by tenhle ukrajinský útok nastal, neměl by se opakovat další Charkov. Mělo by tam být dostatek sil na zadržení jakéhokoliv ukrajinského postupu. Ale uvidíme,“ zakončil shrnutí situace na frontě.

