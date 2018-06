Bakalův novinář vytočil Vojtěcha Filipa. Šlo o Pocheho a „dvanáct vlastizrádců z europarlamentu“

V neděli Vojtěch Filip v České televizi prohlásil, že Miroslav Poche hlasoval proti zájmům České republiky, když měl společně s dalšími jedenácti europoslanci podpořit rezoluci, která vyzvala k uvalení sankcí na Česko kvůli nerespektování uprchlických kvót. Šlo však o dezinformaci, která se šířila po internetu. Předseda komunistů přitom už v té chvíli věděl, že ve skutečnosti je tomu tak, že Poche hlasoval proti.

„Když si to poslechnete, tak já říkal, že se šíří taková informace. Já jsem měl samozřejmě s sebou všechny přehledy o jeho činnosti v Evropském parlamentu,“ vyvětloval Filip a dodal, že řekl, že se šíří tyto informace a že jej zarazilo, že skutečně pokud jde o kvóty, hlasoval Poche jinak než klub ČSSD v Poslanecké sněmovně. „A to je pravda,“ zdůraznil.

Redaktor serveru Aktuálně.cz miliardáře Zdeňka Bakaly mu však připomněl, že hovořil přímo o takzvaných dvanácti vlastizrádcích, kteří měli hlasovat pro uvalení sankcí na Česko kvůli nepřijetí kvót, což přece není pravda. „To já vím, jak to je. To, že se to šíří, jsem uvedl jako příklad,“ zopakoval Filip s tím, že prý nevidí důvod, proč by něco takového nemohl říct, i když to ve skutečnosti tak nebylo. „Proč bych to neříkal? Existuje mnoho informací, proto jsem mluvil o Pražském deníku z roku 2010…,“ dodal s údivem.

Poté jej však novinář usměrnil, že konkrétně žádá reakci přimo na „seznam vlastizrádců“, o kterých v ČT mluvil. „No ne. Existují různé informace. Podívejte, když byla KSČM ve vládě v Karlovarském kraji se sociální demokracií, odešel pan hejtman Novotný a měl nastoupit nový hejtman, který byl podezřelý z korupce, tak jsme odstoupili a koalici jsme nedrželi,“ reagoval a dodal, že pokud má držet programovou koalici, tak musí mít důvěru v to, že je ten člověk důvěryhodný.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Pro mě pan Poche důvěryhodný není. A já jsem to tak postavil. Já jsem to nepostavil na tomto. Řekl jsem, že jsou různé informace, a pro mě je důvěryhodnost zásadní. Tak jestli jste si to pouštěl, tak asi víte, co jsem říkal,“ zopakoval už rozčíleně. Na to mu redaktor odvětil, že ví přesně, co uvedl, a sice že kolují informace, že Poche hlasoval pro uvalení sankcí na Českou republiku. „Ne, hlasoval v rozporu s hlasováním poslaneckého klubu ČSSD ve Sněmovně. To jsem řekl,“ startoval už Filip.

Když pak ale místo další otázky redaktor poznamenal, že se přece spolu baví o tom jednom konkrétním hlasování, tak už Filip bouchl. „No a co? Já fakt nemám čas, já jsem s vámi strávil 20 minut a potřebuji pracovat, jestli tomu nerozumíte. Mou prací není se bavit s novinářem. To nemyslíte vážně,“ zuřil šéf komunistů.

Na to, proč však argumentoval v televizi právě tímto konkrétním hlasováním, uvedl, že něco takového nechtěl nejdřív říkat. „Řekl jsem to až poté, co pan Hamáček mluvil nepravdu o tom, jaký byl výsledek jednání mezi ním, mnou a Andrejem Babišem, že do referenda pošle čtyři jména a pana Pocheho tam nedá. Když mi řekl, že to nikdy neřekl, tak mě to uráží,“ vysvětloval.

Hamáček jim podle Filipových slov slíbil, že tam Pocheho nedá, a nechal se přehlasovat na nátlak senátorů, kteří mu stejně házejí klacky pod nohy. „Fakt nechápu, proč to dělá. A proto jsme se jasně vyjádřili, že pan Poche to mít nemá. S Pochem jsem se sám sešel a řekl mu, že my máme výhrady, pan prezident má výhrady, a že jestli mu víc záleží na sociální demokracii, ať pracuje v její prospěch,“ upřesnil s tím, že se však ukázalo, že mu záleží jenom na něm samotném. „A to je pro mě ještě větší překážka než cokoliv jiného, než ty články z roku 2010. Věřte mi,“ zdůraznil.

Původní zdroj ZDE.

„Nechte ty věci, jaké jsou. Vy vytváříte mediální obraz, já si vytvářím obraz o tom člověku ze svých vlastních informací,“ odpověděl pak na dotaz, jestli nebylo zbytečné zmiňovat tuto dezinformaci. Zvlášť když má i jiné výhrady. „Panu Pochemu jsem řekl, jaké mám výhrady. Mě štve, na rovinu řečeno, že on není schopen sebereflexe. To mě fakt štve,“ uzavřel.

Psali jsme: Jo, smutné je to. Filip je borec! Po show u Moravce se krize vlády dál vyhrocuje. Výzvy Babišovi, úder od Zemana, zděšení Respektu, zákulisní narážky Filip lže! Není to pravda. S nařčením, že Poche hlasoval pro migraci, je to celé jinak „Seznam zrádců... Já nevěřím svým uším!“ Hamáček byl v šoku z toho, co si v ČT dovolil říct Filip. Mezitím Ovčáček mimo studio na šéfa ČSSD prozradil... Poche vstává ze židle: Vojtěch Filip není personálním ředitelem ČSSD!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab