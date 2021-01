Bartoš: Okamura mluví podobně jako za holokaustu. Čaputová mě potěšila

reklama

Anketa Má vláda otevřít horská lyžařská střediska? Ano, úplně 25% Ano, ale omezeně (bez alkoholu, jen vleky apod.) 9% Ne 66% hlasovalo: 5734 lidí

Prvním tématem bylo školství. Bartoš spolu s jeho kolegyní podpořili stipendijní program organizace Romea pro romské studenty. „Kvalitně vzdělaní lidé se mohou rozhodovat informovaně. To je záruka zachování demokracie. Rád jsem podpořil stipendijní program, protože vlastně kompenzuje neprostupnost vzdělávacího systému, ať už kvůli ekonomické náročnosti nebo mentoringu a know-how, které studenti v programu mezi sebou sdílejí. Sociální prostředí, ze kterého pocházíte, vás opravdu určuje ještě předtím, než začnete chodit do školy.“ Prohlásil Bartoš a mimojiné dodal: „Dalším neduhem jsou segregované školy. To je samo o sobě špatně, ale když mluvím s některými Romy, narážíme na to, že děti v nich mají jistý pocit komunitního bezpečí, nezažívají tam rasovou diskriminaci. Takže tento problém také vlastně vězí v celkovém nastavení společnosti.“

V případě Romů nemá cenu dle Bartoše hovořit o integraci, ale je podle něj vhodnější používat slovíčko „emancipace“. Jako příklad zmínil třeba pirátského lídra kandidátky v Ústeckém kraji Karla Kariku, který je Rom a dle Bartoše se zcela emancipovaně zapojil do řešení problémů celé společnosti a má výsledky.

„Pro populisty jsou Romové výtahem k volebním ziskům. Vidíme to i v kampaních, ve kterých rasistické nápisy zdobí tramvaje. Politici, když mohou, tak si kopnou, protože jim to u majority přinese rychlé body. Spousta lidí je ve složité situaci, třeba v exekuci,“ domnívá se Pirát. Jeho strana je prý podle novinářky z Romské duše také jediná, která dává romským osobnostem prostor angažovat se v lokální politice. „Piráti nesoudí lidi podle původu nebo třeba orientace. Že jsou Cyril Koky a Karel Karika Romové, nehrálo roli. Důležité jsou jejich kvality a dosavadní práce v regionech. Kandidáti by měli být čestní, pracovití a mít rozměr politiky,“ soudí Bartoš.

Psali jsme: A co romské děti, mají se kde učit? Piráti hodili vládě na hlavu zprávu o vzdělávání. Využili i třináct let starý evropský rozsudek

V rozhovoru dostal Bartoš také příležitost zhodnotit současnou politickou situaci. Do dalších parlamentních voleb prý jdou s hnutím STAN s jasnou ambicí porazit Andreje Babiše a jeho ANO. „Andrej Babiš vstoupil do politiky před osmi lety, neměl v tu chvíli ani program, postavil ho na mohutném marketingu. Od politických stran si různě vypůjčil know-how a věci, které se mu zdály trendy. Ve volbách uspěl výrazně, protože kampaň za 100 milionů byla vidět. Ukazuje se, že jeho vize ‚řídit stát jako firmu‘ je vzdušný zámek.“

Čočku od Piráta dostal, celkem nepřekvapivě, i šéf hnutí SPD Tomio Okamura. „Některé jeho výroky hodnotím jako čistý anticiganismus. Je to rétorika podobná té z období romského holokaustu. V demokratické zemi by takový politik skončil, ale ne za Andreje Babiše, který fakticky vládne s komunisty a kdykoliv se mu to hodí, opře se o hlasy SPD.“ řekl Bartoš a přisadil si: „V demokratických volbách však může být zvolen i člověk, který se takto prezentuje. Legálnost kroků, které však provázejí takové lidi, by měla řešit, a naštěstí i řeší, policie. Otázkou je, jak hluboce je sám pan Tomio Okamura přesvědčen o tom, co říká, a do jaké míry je to marketing.“

Bartoš se prý osvětě věnuje na internetu i jinde: „Na facebooku jsem některé lidi přesvědčil, aby nesdíleli rasistické hejty. Nejde o apriorní nenávist, ale o to, že mají své problémy a potřebují hromosvod. Když mohu, účastním se s přáteli pochodu Roma Pride. Loni jsem v reakci na výroky prezidenta předával jeho kanceláři na Hradě manifest, který se dívá na 100 let vzájemného soužití ČR očima Romů,“ řekl Bartoš s tím, že česká majoritní společnost se s vlastní historií směrem k Romům zatím nevyrovnala. Body u něj získala v tomto směru třeba slovenská prezidentka Čaputová, která nedávno vzpomněla na oběti romského holokaustu.

„Historie do rozpadu Československa byla společná. Vyjádřila se tím i za nás, tedy za mě určitě,“ dodal k političce.

Psali jsme: Řvali Babišovi před barákem. Byl tam i „čestný člen“. Čeho? A kdo? Jen jsme zírali Zprávy z Izraele: Očkování bleskově! Ale... Doktor Smejkal: Dejte lidem odměnu za to, že jsou v karanténě Překvapení z Německa. Nahradí švédská CV90 německou Pumu?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.