Benda k čachrům s vědeckými pracemi: Kdybych věděl, že bude toto téma, tak nepřijdu

reklama

Blamáž s výměnou ministrů ukončí Marek Ženíšek (TOP 09). Bude jmenován ministrem pro vědu, výzkum a inovace. Úvodní téma patřilo třem lidem, o nichž se v současnosti mluví v souvislosti s publikováním v predátorských časopisech. Pavel Tuleja se ministrem kvůli tomu nestal, Danuše Nerudová vyvozovat žádné kroky nehodlá a Karel Havlíček? Tam hnutí ANO říká, že jde o něco jiného.

„Netušil jsem, že toto téma bude. A kdybych věděl, že bude, tak bych vám řekl, že nepřijdu," rozhorlil se po otázce na vědecké práce Benda, který sám zopakoval, že aby se vyjadřoval k vědeckým pracím někoho jiného, znělo by to pokrytecky, neboť jeho vědecká práce byla v minulosti rovněž zpochybněna.

Vondráček se nejprve zastal Karla Havlíčka, poté se velmi razantně obul do kandidátky STAN do Evropského parlamentu Danuše Nerudové. „Ona se stala profesorkou, následně rektorkou, ale na začátku je fake a ten příběh pokračuje. Kdyby novináři dali tu energii, kterou dali do Karla Havlíčka, tady do toho, tak by ještě zjistili věci," dodal Vondráček.

Řeč o Danuši Nerudové byla i v souvislosti s dalším tématem postu eurokomisaře. „Obě kandidatury, které jsme dostali od našich koaličních partnerů, směřují k tomu, aby zviditelnili jednotlivé jejich kandidáty, ať už je to pan Kolaja, nebo paní Nerudová. Skoro si nemyslím, že jsou myšleny vážně. Je to spíše snaha ty lidi nějakým způsobem vystrčit. Je jasné, že chce-li Česká republika nějakým způsobem prodat prestiž, kterou dneska má, to, že jsme v té Evropě bráni vážně - a něco z toho mít, to znamená získat nějaké silné portfolio, musí přijít někdo, kdo o té Evropě už něco ví. Kdo tam je nějak etablovaný. Kdo tam nějakým způsobem funguje. A v tomto směru, při vší úctě k paní Nerudové, prostě samotná kandidatura na českého prezidenta, přestože relativně úspěšná, žádné takovéhle velké šance nedává, takže hledal bych spíše jinde. Hledal bych někoho, kdo přijde do té Evropy a bude vědět, kde jsou dveře a na které dveře je třeba klepat a na které dveře je zbytečné klepat," dodal Benda.

Marek Benda ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale ještě zpět k výměně ministra pro vědu, výzkum a inovace. Podle předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) chtěla jít její strana příkladem pro ostatní strany, chtěla vyměnit ministra proto, aby zlepšila pověst nepopulární vlády. Jmenovala Mikuláše Beka, že by ve vládě také mohl skončit.

„To je postoj paní předsedkyně Poslanecké sněmovny. Myslím si, že chtěli vyřešit problém menší viditelnosti, myslím, že se jim to nakonec povede. Marek Ženíšek je dobrý kandidát. Každá strana zodpovídá za své ministry samostatně, já za ODS říkám: My žádné změny ve vládě nechystáme, my jsme se svými ministry a ministryní spokojeni, myslíme si, že svou práci dělají dobře," sdělil Benda.

„My nejsme spokojeni s vládou jako celkem, takže od toho se bude vyvíjet můj komentář. Myslím si, že si to v prvé řadě nezasloužila česká věda. Celý tento zbytečný tyjátr. Nemám důvod Helenu Lanšgádlovou nějak negativně komentovat. Na druhou stranu říkám, že jsem nevěděl pořádně o její činnosti nic, takže ten post se zviditelnil teď. Negativně. Jestli to byl cíl TOP 09, hlavně, že jsou ty lajky a ať je to PR... My říkáme, že úplně nejlepší by bylo, kdyby ten post neexistoval, jenže to by jim nevycházely počty, protože je to pětikoalice a musí mít nějaké hlasovací rovnováhy. O tom to celé je," dodal Vondráček.

Korespondenční volba

Velkým tématem, které se probíralo v Partii, byla korespondenční volba. „I minulá vláda, jejímž předsedou byl Andrej Babiš, si toto téma dala do svého programového prohlášení. Kongres ODS se v roce 2006 usnesl, že máme prosazovat korespondenční volbu v zahraničí. A teď ANO jako opozice řekne: My jsme v zásadě proti a spálíme na tom jakýkoliv libovolný čas, protože si vyhodnotili a to je zcela evidentní z toho, co se odehrávalo v těch posledních dvou letech... Oni si vyhodnotili, že v tom zahraničí nemají dostatek hlasů. Takže nám vyčítají, že to zavádíme jenom proto, že my čekáme, že ty hlasy mít budeme," sdělil Benda a dodal, že to, co se odehrávalo v uplynulých dvou dnech ve Sněmovně, bylo absolutně nedůstojné, neboť šlo o druhé čtení, kdy se o ničem nehlasuje.

„Jestli to bylo nedůstojné. A kdo kázal, aby se o tom jednalo v jednu v noci?" oponoval Vondráček. „Měl na to být důstojnější čas, měl se na to vyhradit normálně klidně týden. Ta korespondenční volba je z mnoha pohledů důležitá," dodal Vondráček.

Opozice vládě nejvíce vyčítá to, že by volba poštou ze zahraničí měla platit už od roku 2025. „To, že technická úprava voleb platí od 1. 1. 2026 - souvisí s elektronizací, s tím, jak rychle je schopno ministerstvo vnitra stihnout různé elektronické úkony. A taky jsme tam, myslím, že i ve vzájemné dohodě, nevložili ten klíčový bod, který původně vládní koalice předpokládala, že by byly jednodenní volby... Myslím, že to, co je tradiční a co je osvědčené, je prostě v pořádku a jestli jsme v této zemi zvyklí na volby v pátek i v sobotu, tak jsme se nakonec přiklonili k tomu, že budou volby v pátek i v sobotu, ale jinak jsou to naprosté technikálie," zmínil Benda.

Česko je přitom jednou z posledních zemí v Evropě, která nemá volby poštou. Z hnutí ANO přitom je často slyšet, že se takto mohou ukrást volby. „Máme perfektně fungující systém, tak proč ho vyměnit. Není-li změna nezbytná, je nezbytné neměnit. A já si na tom trvám," podotkl Vondráček.

Psali jsme: Vlastenci umírali za suverénní stát, proti tyranii z Německa. Stále třeba připomínat, zdůrazňuje Okamura Orbán chce k evropským konzervativcům. Vidle do toho hází česká ODS Trump dostává milostné dopisy od diktátora, spustil Biden. A pak si spletl zemi První dáma ODS Decroix perlila na sítích: Fyjalovo nebe a motýle. Fyjalo, voctup

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE