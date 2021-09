Beran, Cikrt a Orko Vácha u jednoho stolu. To byla mela! Víte, na koho covid zaútočí v další vlně?

Koronavirová čísla v ČR nyní opět rostou, je to předzvěst podzimní vlny pandemie, která Česko čeká, je třeba se na ni připravit. Na tom se v pořadu CO ČECH, TO POLITIK na CNN Prima news shodli epidemiolog Jiří Beran, bývalý mluvčí ministra zdravotnictví Tomáš Cikrt a pedagog, kněz, biolog Marek Orko Vácha. Názory se rozcházely v otázce, pro koho bude tato vlna nejvíc nebezpečná. Podle Berana si bude vir vybírat mezi očkovanými a staršími lidmi 60 let. Cikrt je naopak přesvědčen, že „bude zabíjet hlavně neočkované“.

V Česku je podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky stále přibližně 435 tisíc lidí nad 60 let, kteří nejsou naočkovaní proti koronaviru. Cikrt varuje, že jde o jednu z nejvíce ohrožených skupin obyvatel: „Je to časovaná bomba, jde jim o život, bez očkování jsou ve velkém riziku,“ zdůraznil naléhavě, že senioři by měli být prioritní skupinou.

Pustil se do těch odborníků, kteří kampaň zlehčují a mají lví podíl na tom, že zbývá tolik nenanočkovaných seniorů. „Kampaň proti očkování je obrovská a lidi tomu věří. Šíří to dokonce i lékaři,“ hněval se.

Vácha v jeho slovech pokračoval s tím, že za seniory by měly vyrážet mobilní týmy, přesvědčovat je k očkování a šířit osvětu. „Je třeba jít tomu naproti ze všech stran, dělat edukaci a nemyslet si, že senior někam sám půjde. Lepší je covid nedostat, než dostat. Přimlouvám se, abych se těch 400 tisíc lidí očkovalo,“ obrátil se kněz ke spoluobčanům.

Profesor Beran jako jedinou cestu, jak proočkovat seniory, vidí skrze praktické lékaře: „Hlavně jim zaplatit čas navíc, který tomu všemu budou věnovat,“ uvedl Beran, že motivace je zde jeden z důležitých faktorů.

Na stůl padla otázka očkování dětí. Slovensko umožní očkování dětí od 5 let, i přesto, že studie nejsou u konce. Hosté se shodli, že by byli v tomto směru zatím zdrženlivější.

„Není to ale tak, že o vakcíně nic nevíme, RNA technologie není novinka, nespadla z nebe a není to riskantní, musíme ale počkat, až očkování schválí i Státní ústav pro kontrolu léčiv. Proto to není v Česku aktuální,“ uvedl Cikrt, že se čeká na vyhodnocení potřebných bezpečnostních dat.

Beran byl naopak střízlivější, s naočkováním dětí by rozhodně nespěchal, sám prý svého mladšího syna očkovat nedá: „Syn covid totiž už prodělal a pro mě je to vyřešená otázka. Je to věc každého rodiče, ale je třeba vyčkat kvalitních studií očkování u malých dětí a nežádoucích účinků po prodělaném onemocnění. Zatím se zdá, že takových účinků je v této skupině velmi málo,“ uvedl.

Následně Cikrta i Váchu rozčaroval výrok politického analytika Erika Besta, který sdílel statistiku, že během léta zemřelo více lidí na českých silnicích než s covidem.

„To je hloupá a scestná úvaha,“ chytal se za hlavu Cikrt. A dodal: „Epidemie generuje úmrtí, která tu být nemusela, a sice kdybychom dodržovali opatření a nechali se očkovat. Porovnávat letní období, kdy je covid dole, s počtem nehod, je hloupé,“ konstatoval.

Vácha sdílel názor, že jde o „hloupé“ přirovnání, napomáhající zlehčování situace. „Jedná se o úmrtí, která nastala, ale nemusela nastat, dosti hloupé srovnání,“ řekl a vyjádřil přesvědčení, že za celou situaci je odpovědný premiér.

Tomu Beran kontroval: „Premiér za to nemůže, ale kvůli hned několika ministrům zdravotnictví nebylo možné kontinuální řešení, byla potřeba jedna ruka, která to povede,“ podotkl. Vácha k tomu dodal, že právě za ono střídání ministrů může premiér Andrej Babiš.

Zaútočil na něj následně Cikrt s tím, že vidí problém především ve špičkách české medicíny, kam Beran patří. Připomněl jeho mylné pohledy z loňského roku, když říkal, že covid bude mít stejnou smrtnost jako chřipka a že opatření jsou přehnaná. „Zažili jsme ale i extremističtější kolegy pana Berana. Národ se řídí bílým pláštěm a ctihodnými profesory. I vy jste v té době radil premiérovi,“ obrátil se na profesora vyčítavě.

„Je to jako sedět na Titanicu a říkat: ‚Všichni tu jsou, nikdo se ještě neutopil.‘ Je ale třeba předvídat! Už tehdy v září bylo jasné, že se ten Titanic potopí,“ rozhořčil se.

„Překvapilo mě to, opakovaně,“ připustil Beran. Zároveň ale dodal, že s péčí v nemocnicích jsme si vedli mimořádně dobře, šance na přežití zde byla až o 40 % vyšší než v některých sousedních zemích.

Velmi vyzdvihl přístup Velké Británie, která zrušila protiepidemická opaření. „Johnsonovi držím palce,“ řekl na adresu britského předsedy vlády. „Je to věc, kterou bychom měli zkusit u nás – přestat si všímat pozitivně testovaných bez příznaků, a věnovat se těm, co mají příznaky, a všem lidem starším 60 let. Plošná opatření nepomohou; ne v tom, aby tito lidé nezemřeli,“ upozornil.

Závěrem zazněla pro všechny pány stejná otázka: Přijde další covidová vlna?

„Přijde další vlna a bude si vybírat mezi očkovanými a mezi osobami nad 60 let, kteří mohou skončit v nemocnici,“ míní Beran.

Vácha odpověděl: „Další vlna přijde, a kdo se nechá očkovat, bude na tom lépe,“ řekl.

„Přijde, bude zákeřná, a bude zabíjet hlavně neočkované!“ pohrozil pak Cikrt na závěr podzimní vlnou.

