Bestie bezcitný! Zabít babičky? Covid: Lékaři pustili na internet své hovory. Silné

V České republice vznikla nová iniciativa, která chce prosadit testování antigenními testy do ordinací ambulantních lékařů. Podle iniciativy to přispěje k rychlému konci pandemie. Zakladatelé se sešli po internetu. A začali nadávat na zastánce promoření: „Ten doktor nebo ten dotyčnej nebo ten ekonom nebo ten právník se bojí, že si nekoupí ten další rok novější model iPhonu, tak radši zabije tři babičky v důchoďáku.“ Ozval se také názor, že zastánci promoření jsou naprosto smíření s tím, že staří lidé umřou. A naprosto to akceptují. „Bezcitný bestie,“ zaznělo.

V Česku vznikla další iniciativa spojená s covidem-19, tentokrát z lékařského prostředí, nazvaná Lékaři pomáhají Česku. Její iniciátoři tvrdí, že Česko prochází těžkou zkouškou naší soudržnosti a situace je kritická. Proto se rozhodli spustit iniciativu připojení ordinací ambulantních lékařů do jednoduchého testování pomocí antigenních testů. Cílovou skupinou testování mají být jejich pacienti, personál a blízké okolí.

„Věříme, že využitím jednoduchých a levných antigenních testů rychle potlačíme nepříznivý vývoj pandemie covid-19 na území České republiky. Tato metoda zásadním způsobem doplní potřebné kapacity testování pacientů. Testováním pacientů v našich ambulancích zajistíme včasný záchyt infikovaných jedinců,“ prohlašují s tím, že iniciativa je apolitická a chtějí vyzvat vládu a ministerstvo zdravotnictví o součinnost.

„My se chceme vrátit do normálního života, sami se tam nevrátíme. To, že budeme podporovat tady 10 lékařů, kteří tvrdí, že to nic není, tak jsme je poslouchali půl roku a za těch půl roku jsme se dostali úplně do bahna, na dno. Už opravdu jsme na dně a děláme bublinky jak kapři při výlovu rybníku,“ mínil v něm zubař Radek Mounajjed.

Petr Smejkal z IKEMu zase vychvaloval úspěchy asijských zemí, jako je Jižní Korea, a jejich přístupu založeném na masivním testování. „Pořád se nám tady někdo snaží namluvit, že to úplně nejde, ale vono to jde, když se masivně testuje,“ tvrdil a přizvukoval mu zubař Marek Matoušek, že ostrovní stát Tchaj-wan oslavil právě 200 dnů bez jediného nově nakaženého. „Ano, jsou malý izolovaný stát, ale oni se tam protestovali, oni to dokázali a jsou tam,“ uvedl.

Mounajjed se pak vyjadřoval k myšlence stádní imunity, tedy že podstatná část společnosti je k viru už imunní. „Můžeme k tomu říct, že to nejsme schopní docílit? Aniž bysme se rozpadli úplně? Nebo je to možné docílit?“ Smejkal na to reagoval, že Tchaj-wan se k vítězství dostal ne stádní imunitou, ale tím, že trasuje a testuje. Než bude vakcína.

Vojenský lékař David Řezáč také brojil proti promořování a stádní imunitě, protože se neví, jaké má covid dlouhodobé následky. „Já se fakt nechci nakazit něčím, co nevím, co má za možnost mně způsobit do budoucna,“ řekl. Doplnil ho zubař Daniel Černý: „Chceme žít se sníženou kapacitou plic do konce života? To, že přežiju, ještě neznamená, že jsem přežil ve stejné kvalitě života.“

I k etice se lékaři a zubaři dostali. „Že mu je 80 a už může umřít, to mi přijde tak amorální. A zhodnotit jeho život na 1 200 000 korun, to je prosím vás na licenci a vyloučení z komory. Každej člověk jednou umře. Tak zrušte onkologii. Proto nechápu doktora Žaloudíka, když řekne, že všichni umřou. Pane doktore, proč děláte onkologii? Tam každý den je validní, protože ten člověk může jít na svatbu svého syna, na promoci svého vnuka. To není pravda, ten život má tu hodnotu, když tady má člověk toho blízkého vedle sebe,“ ozval se Mounajjed.

V tom, jak je hrozné prohlašovat, že někdo je starý, tak umře, se utvrzovali zubař Jakub Studený s výše zmíněným Smejkalem. „Já se taky rozčiluju. Když každej máme rodiče a víme, jak každej měsíc života, když s nima můžeme bejt, je jako cennej. Říkat, že by umřeli stejně, to je přece něco úplně příšernýho,“ prohlašoval. A opřel se do zastánců promoření: „Oni naprosto chápou, že kdyby se to pustilo a rychle jsme se promořili, tak spousta lidí zemře. Oni to chápou, takhle blbí nejsou. Oni jsou s tím naprosto akceptát. To je úplně nejhorší, mluvíte s člověkem, kterýmu jestli spousta lidí umře, je úplně jedno. Protože on zachrání svůj byznys a zachrání nějakejch pár milionů a svoje letadlo. To vždycky odcházím z těhle diskusí.“

Zubař Mounajjed to označil za striptýz společnosti. „Ona ta korona nám otevřela oči, já jsem si to o hodně těch lidech myslel a najednou jsme opravdu zjistili, že jsou to bezcitný bestie,“ řekl a Smejkal z celého srdce souhlasil: „Na to je ta korona dobrá, ukázala lidskou hloupost, schopnost věřit úplným blbostem, sobectví. Najednou to člověk slyší na plný koule.“ Matoušek dodal, že to je ještě teprv začátek. „Ten doktor nebo ten dotyčnej nebo ten ekonom nebo ten právník se bojí, že si nekoupí ten další rok novější model iPhonu, tak radši zabije tři babičky v důchoďáku,“ vymezoval se dál Mounajjed.

Řezáč přidal případ dvou aktivních seniorů nad 80 let, kteří pravidelně sportovali a neměli zásadní komorbidity. „Úplně mi to rvalo srdce je vidět na tu nemoc umírat. Zapomeňte na to, že na to mají umřít jenom ty, kdo mají umřít během dalšího týdne,“ tvrdil Řezáč s tím, že na to umírají lidé, kteří by „žili další roky“ a z toho by měli radost jejich příbuzní. A souhlasil s Mounajjedem, že do onkologie se investují nemalé prostředky, aby se lidem o něco prodloužil život. „Ale u koronaviru nám to připadá normální? To je úplně zvrhlý, cynický,“ prohlašoval a zubař souhlasil: „Je to zvrhlý a omlouvám se za sebe jako za lékaře za každého lékaře, který tohle řekl, protože by to nikdy lékař neměl vyslovit. Takovej lékař by měl zalízt, hluboko, a nemělo by o něm vůbec být slyšet.“

