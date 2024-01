Bez šance. Na to nejsou peníze. Čtyři bloky? Dnes vláda vyhlásila, na ČT odborník potopil

reklama

Úvodem Míl řekl své „ale“ k výzvě vlády na výstavbu až čtyř nových jaderných bloků. „Určitě budeme potřebovat další jaderné bloky, o tom nikdy nebylo pochyb. Bylo by ale dobré respektovat i technologický vývoj a možnosti změn, ta budoucí cesta jaderné energetiky je v modulárních reaktorech, celý svět se tím vydal, u nás nebudou ani v roce 2032, tímto rozhodnutím se posunuly na výrazně později a nebudou ani za účasti českého průmyslu, protože nás už předběhnou ti ostatní,“ řekl Míl k budoucnosti jaderné energetiky.

Vláda oznámila, že vyzve dva účastníky tendru na dostavbu čtyř bloků. Jde o francouzskou společnost EDF a jihokorejskou KHNP.

Míl kriticky pohlíží na skutečnost, že ze soutěže o Dukovany vláda pravděpodobně vyřadí americký Westinghouse: „Aby byl tendr věrohodný a nevnášela se určitá nestabilita do toho procesu, tak je potřeba postupovat podle toho, co bylo dohodnuto a platí. A platí zákon o zadávání veřejných zakázek, podle kterého investor Dukovany dvě organizuje výběrové řízení. To znamená, že ten, kdo má sdělit společnosti Westinghouse, že nesplnil podmínky tendru, měl být ten investor, a to už v době, kdy předložili nabídky, určitě to není vláda,“ konstatoval Míl v pořadu Interview ČT24.

„Máte další dva soutěžící a každý by si měl uvědomit, že ti soutěžící investují do té nabídky zhruba dvě miliardy korun. A oni pochopitelně, když vycítí tu příležitost, že ten stát, respektive investor nepostupoval úplně nejlépe, tak ty peníze budou chtít zpátky.

Uvědomme se, že jsme tady v situaci, kdy – pro mě nepochopitelně – rozhodovala a oznamuje věc vláda, měl ji oznamovat a rozhodovat ten investor. Vláda podle uzavřené smlouvy a podle platné legislativy měla rozhodovat na základě výsledků výběrového řízení, které jí předloží ČEZ, a to pouze a jedině z hledisek bezpečnostních, a rozhodovat o tom, jestli vítěz obdrží ten první nebo druhý v pořadí,“ zopakoval, co říká zákon o zadávání veřejných zakázek. „Zatím to nenastalo, ale proto je to celé takové zmatečné,“ podotkl Míl.

Vyřazení amerického Westinghousu ze soutěže by Míl nespojoval s nedávnou cestou prezidenta Petra Pavla do Francie či nedávnou návštěvou francouzské ministryně pro energetickou transformaci v České republice. „Já bych v tom nehledal vůbec žádnou spekulaci. Úplně jednoduše Westinghouse po těch zkušenostech, které má, mu akcionáři nedovolí předložit nabídku, kterou my bychom si rádi vysnili. Neznám detaily, ale je-li od ČEZ vládě informace, že Westinghouse nesplnil a že ho chtějí vyřadit, tak to měla vláda nechat na investorovi, protože on dělá výběrové řízení,“ zopakoval bývalý zmocněnec pro jadernou energetiku.

V otázce financování následně Míl upozornil, že čtyři bloky ufinancovat nelze: „Čtyři bloky vás přijdou zhruba na dva tisíce miliard a ty stát nemá. Ufinancovat to nejde, protože existuje zpráva Ministerstva financí, která říká, za jakých podmínek by to šlo těch až dva tisíce miliard. A podmínky jsou zhruba takové, že bude vyrovnaný rozpočet každý rok po dobu příštích dvaceti let, realizace důchodové reformy, kontinuální ekonomický růst po dobu dvaceti let, trvalá politická stabilita, podpora vlád po dobu dvaceti let a pochopitelně politická a společenská stabilita a nekrizový vývoj v Evropě, pak by to asi šlo. Jediná z těchto podmínek splněna podle mě nebude,“ upozornil bývalý generální ředitel ČEZ Jaroslav Míl.

Tohle podle jeho slov nebude financovat ČEZ, ale stát. „Stát si musí půjčit, tohle bude muset celé financovat ze sta procent, ČEZ určitě ne. Stát má uzavřenou smlouvu s ČEZ a může odkoupit společnost Dukovany dvě, může odkoupit i Temelín s lidmi, s lokalitou, s majetkem, se všemi právy, povoleními atd.,“ řekl s tím, že i pro spotřebitele by to takto bylo nejlevnější.

Nápad, o kterém hovořil ministr vnitra Vít Rakušan, že by vykoupil minoritní akcionáře a zestátnil ČEZ, označil Jaroslav Míl za „zcela nesmyslný krok, který by k ničemu nevedl“.

„Dnes zaznělo, že tím bude dostupná levná elektřina, když to postaví, jak si vymysleli. A já položím otázku: proč tu dostupnou elektřinu nemáme dnes, když ty Dukovany vyrábějí za korunu nebo méně? Proč mám tu elektřinu teď za pět korun. Jak někdo může vědět, že to pak bude? Proč to není garantované už teď? Všichni nadávají, všichni se zlobí, ale nikdo neřeší příčinu vysokých cen, která určitě není ve výrobních nákladech, které by byly vysoké. Pokud teď víme, že od nového jaderného bloku budeme mít levný proud, tak kladu otázku, proč nemáme levný proud už teď z ještě levnějších bloků, které máme k dispozici?“ uzavřel bývalý zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl.

