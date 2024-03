Bidene, zaplať! Pro Ukrajinu sice munici sehnali, teď ale dochází jinde

Český prezident Petr Pavel v únoru spustil iniciativu nákupu granátů pro Ukrajinu mimo EU a český premiér Petr Fiala (ODS) oznámil, že se podařilo sehnat prostředky na prvních 300 tisíc granátů z celkových 800 tisíc. Mezitím se však ukazuje, že munici by uvítal i Izrael, který od 7. října 2023 bojuje s teroristy palestinského hnutí Hamás a v pásmu Gazy rozsévá zkázu. A zdá se, že bude potřeba rychle sehnat rakety i na boj s Húsíi v Rudém moři, kteří ohrožují nemalou část světového obchodu.

Premiér Petr Fiala oznámil, že se podařilo sehnat peníze na prvních 300 tisíc granátů pro ukrajinskou armádu. A hledá další partnery na nákup ještě většího množství granátů, neboť je v českém zájmu, aby Ukrajinci dokázali ruské agresory zadržet, protože pokud by to nedokázali, ruský prezident Vladimir Putin by se na Ukrajině nezastavil.

„Děkuji všem zemím, které se doposud zapojily do české iniciativy na nákup munice pro Ukrajinu. Zatím se nám podařilo vybrat dostatek peněz na nákup první dodávky 300 000 dělostřeleckých granátů. Naším cílem je však poslat daleko víc! Naše práce a pomoc Ukrajině tímto nekončí. V hledání partnerů pokračujeme, abychom mohli Ukrajinu i nadále podporovat ve statečném boji proti ruskému agresorovi,“ napsal Fiala na sociální síti X.

Agentura Bloomberg v závěru prvního týdne měsíce března napsala, že peněženky otevřely v Belgii, v Nizozemí, v Kanadě, v Dánsku. Pomoc nakonec přislíbili i Němci a Lotyši.

Server Euractiv připomněl, že prezident Petr Pavel, který iniciativu s nákupem 800 tisíc granátů mimo EU odstartoval, podporuje také vyslání některých vojáků NATO na Ukrajinu. Nikoli na frontu, ale na pomoc v zázemí. Podle Pavla by západní spojenci měli mít odvahu bránit své aktivity legálně, „protože pomáhat s výcvikem a údržbou techniky v suverénní zemi není boj,“ vysvětlil.

Jenže zatímco se český prezident a premiér dívají na Ukrajinu, už i Izrael, tradičně velmi blízký spojenec Česka, tvrdí, že americká pomoc přichází do židovského státu příliš pomalu. Háček je však v tom, že by to mohl být záměr.

Vůdce senátní většiny Chuck Schumer – nejvyšší židovský volený představitel v USA – prohlásil, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu „ztratil cestu“ a měl by uspořádat volby a otevřít tak cestu případnému náhradníkovi. „Věřím, že k dosažení trvalého míru – po kterém tak toužíme – musí Izrael provést některé významné korekce kurzu," řekl ve čtvrtek Schumer.

Na jeho slova upozornil např. server abc7news.

Podle vysokého izraelského představitele, který hovořil pod podmínkou anonymity, dodávky americké vojenské pomoci na začátku války mezi Izraelem a Hamásem „přicházely velmi rychle“, ale „nyní zjišťujeme, že je to velmi pomalé“, což má vyvíjet tlak na Izrael, když se pokouší zničit teroristickou organizaci Hamás v Gaze.

Podle 10leté dohody vyjednané tehdejším prezidentem Barackem Obamou poskytují USA každý rok přibližně 3,8 miliardy dolarů na vojenské a protiraketové obranné systémy. A přiškrcení této pomoci může být pákou na Izrael, aby více dbal na ochranu životů civilistů v Gaze.

Podle vysokého izraelského představitele jsou ve stále menším množství dodávány dělostřelecké granáty ráže 155 mm a náboje do tanků ráže 120 mm. USA dodávaly podobnou munici na Ukrajinu, která rovněž hlásí, že munice rozhodně nemá dostatek.

Ze strany Izraele však zaznívá, že Američané nemají co mluvit do toho, kdo je v Izraeli předsedou vlády. Izraelský velvyslanec v USA Michael Herzog ve čtvrtek označil Schumerovy komentáře požadující nové volby v Izraeli za „kontraproduktivní“.

„Izrael je suverénní demokracie. O to více, že Izrael vede válku proti genocidní teroristické organizaci Hamás, není užitečné vyjadřovat se k domácí politické scéně demokratického spojence. Je to kontraproduktivní vůči našim společným cílům," řekl Herzog v příspěvku na X, dříve Twitteru.

A jako by to nestačilo, podle serveru The War Zone americké námořnictvo doufá, že dostane dalších 150 milionů dolarů na nákup dalších raket země vzduch SM-2, s nimiž americká armáda sestřeluje drony a rakety Húsíů operujících na území Jemenu. Vedle toho prý americká armáda bude potřebovat téměř 533,2 milionů dolarů na nákup 125 raket SM-6 Block IA.

V této souvislosti je třeba připomenout, že americký Kongres vede celé týdny bitvu o financování pomoci americkým partnerům a americké armády samotné. Kongres také znovu a znovu odvrací pád federální vlády do rozpočtového provizoria, které by nutně muselo vést k pozastavení celé řady aktivit federálních úřadů.

„Existovaly a přetrvávají značné obavy ohledně rychlosti, jakou americké válečné lodě utrácejí munici proti hrozbám ze stran Húsíů,“ napsal server.

„Situace v Rudém moři je dynamická," řekl na tiskové konferenci o navrhovaném rozpočtu na fiskální rok 2025 admirál námořnictva Christopher Grady. „Pokud jde o rychlost palby na moři, nebudeme se pouštět do podrobností, víte, co střílíme a kolik.“ Podle serveru Američané od října 2023 vypálili kolem 100 raket.

Psali jsme: 500 milionů dolarů denně. „Nemám dobré zprávy.“ Rusko jede a nezastavuje Musíme zachovat možnost vlastní obrany, hlásí Vondráček ze Svobodných V německém parlamentu: Není čas přemýšlet, jak válku ukončit? A přišlo to z koalice Na Ukrajinu vojáky poslat. Francouzi vymysleli trik

