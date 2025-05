Havryško uvedla, že byla vychovávána v nacionalistickém prostředí na západní Ukrajině, ve škole zpívali písničky z druhé světové války a oslavovali Stepana Banderu i Romana Šuchevyče. I část její rodiny má předky v nacionalistickém odporu vůči Sovětům, kteří pak byli uvězněni v gulagu. Po své dizertaci ale začala studovat holokaust, zejména sexuální delikty nacionalistického odporu v OUN a UPA (Organizace ukrajinských nacionalistů a Ukrajinská povstalecká armáda – pozn. red.). To bylo v době, kdy Ukrajina přišla o Krym a východní vzbouřená teritoria. A kolegové jí doporučovali, aby s výzkumem přestala a čekala na konec války.

„Teď máme válku už 11 let a pořád slyším to samé. Měla byste čekat a čekat, protože váš výzkum kazí obraz ukrajinského odporu, který má být považován za osvobozenecké hnutí, které bojovalo za nezávislost Ukrajiny,“ uvedl a dodala, že podle těchto lidí by tato nepříjemná minulost měla být skrytá a marginalizovaná. Pro ni je ale důležité, jak tento mýtus o národním povstání vznikl a jak je udržován, i na státní úrovni. Protože je tento mýtus využíván pro mobilizaci společnosti do války. Diesen poznamenal, že stejný tlak na konformismus je i na Západě.

Havryško poznamenala, že po Majdanu vznikl Institut národní paměti a byly uzákoněny zákony o památce, které jako odboj ustanovily zejména členy nacionalistického odboje, ne vojáky Rudé armády. Naopak, památníky Rudé armády byly odstraňovány, nahrazovány památníky pro nacionalistický odboj. Ukrajinská vláda pak přímo spojila tento odboj se svou armádou. A přitom ignoruje, jaké metody OUN a UPA používaly, i kolaboraci s nacisty. Dochází například k tomu, že když zemřela veteránka Rudé armády, tak bylo zmíněno, že bojovala ve druhé světové válce, že oslavila konec války v Berlíně. Média ale nezmínila, že bojovala v Rudé armádě, dala příklad Havryško.

Poukázala také na kanadský skandál s Jaroslavem Hunkou, tedy veteránem divize SS Halič, kterému tleskal kanadský parlament, za přítomnosti Zelenského. Ale zatímco v Kanadě skandál vedl k rezignaci odpovědných a ostudě, na Ukrajině kancelář prezidenta začala bránit divizi SS Halič. Na to ale Havryško odpovídá, že válečné zločiny této divize jsou dobře doložené. Ovšem jsou na Ukrajině jednotky, které byly právě na tomto odkazu založeny. V této souvislosti Havryško zmiňuje, jak je Ukrajina prohlašována za zemi, která bojuje za demokracii. „Jaká demokracie oslavuje nacistické zločiny?“ ptá se.

Zmínila i západní argument, že na Ukrajině nemají krajně pravicové strany moc, protože neuspěly ve volbách. Na to namítá, že tyto skupinky mají „moc v ulicích“, používají násilí a vyhrožovaly politikům, aby dosáhly svého. Což přirovnává k situaci ve Výmarské republice. Ruská invaze pak byla pro krajní pravici dar z nebes, myslí si Havryško. Řada jejích členů totiž byla ve vězení, ze kterého byli propuštěni, získali zbraně i moc od vlády.

Zelenskyj se podle Havryško snaží koupit loajalitu těchto skupin. Například tím, že jsou oslavované v médiích. Historička míní, že se Zelenskyj obává, že proti němu a jeho vnitřnímu kruhu tyto skupiny použijí násilí. Ale zároveň tyto skupiny využívá k prodloužení války přes jejich prohlášení, že válka má smysl. „Jak tomu rozumím, pro Zelenského je důležité udržet si moc. A není to jen o tom, že by chtěl být oslavován a mít moc, ale pokud bude sesazen, tak začnou vyšetřování,“ sdělila a dodala, že proto se Zelenskyj obává prezidentských voleb.

Uvedla ale také, že uvnitř nacionalistických skupin je pnutí, protože Zelenskyj má židovský původ, takže si někteří členové myslí, že vedení (např. Biletskyj) zradilo jejich myšlenky, protože „slouží židovi“. Azov má podle ní přístup do škol a může tam propagovat svou ideologii přes své „lekce odvahy“. „Ale všichni mohou do škol, někteří tam chodí se symboly wolfsangel, totenkopf nebo jinými nenávistnými symboly,“ pravila a dodala, že tak přesvědčují mladé, aby se přidali do armády.