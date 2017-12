Biskup Malý: Vy chcete bránit naši kulturu? Naučte se nejdřív pořádně dějiny. K naší kultuře patří i pomoc v nouzi

Biskup Václav Malý v rozhovoru pro server Forum24.cz prohlásil, že nemá radost z výsledků voleb, i když ho vlastně moc nepřekvapily. Ve volbách uspěli např. politici, kteří na jedné straně ve svých spoluobčanech vzbuzují strach z uprchlíků a na straně druhé se dovolávají křesťanské kultury, ale už jaksi zapomínají na to, že jedním ze základních pilířů křesťanství je pomoc bližnímu.

Z výsledků podzimních sněmovních voleb prý biskup Malý nemá radost. Volby vyhrál Andrej Babiš se svým hnutím ANO a čtvrtý na pásce skončil Tomio Okamura s hnutím Svoboda a přímá demokracie. Především Okamura postavil svou kampaň na „ochraně našich tradic“ s heslem „ne islámu“.

„Upřímně řečeno mě to nepřekvapilo, ale zároveň z toho nemám radost, protože poslední měsíce, možná celé dva roky, jsou lidé neustále podněcováni, aby si mysleli, jak jsme ohroženi a že je třeba se bránit a chránit svou kulturu. To mi připadá opravdu demagogické. Bránit vlastní kulturu lze jen tehdy, když dobře známe své dějiny, když dobře známe svůj jazyk a vážíme si ho a když si uvědomujeme, kde naše kultura stojí. K naší kultuře patří také otevřenost vůči těm, kteří jsou v nouzi,“ připomněl biskup Malý.

Celý rozhovor naleznete zde.

„Lidé jsou neustále přesvědčováni, že jsou ohroženi. Mají na tom podíl některá média, která dávají příliš mnoho času a prostoru extrémům a extremistům. Takto vzniká dojem naprostého ohrožení, což je půda pro získávání laciných hlasů. Bohužel musím říci, že naivita, nezodpovědnost a duševní lenost části našich spoluobčanů jsou zarážející,“ pokračoval duchovní.

Pokud budeme pokračovat po této cestě, po které prý kráčejí především lidé z venkova a lidé méně vzdělaní, může být naše demokracie ohrožena. Tito lidé čekají, že za ně stát leccos vyřeší, ale už zapomínají na to, že stát je třeba kontrolovat.

Uznal ovšem také, že na tomto stavu společnosti mají svůj podíl i někteří církevní hodnostáři. Narážel na slova kardinála Dominika Duky, který prohlásil, že ho s Tomiem Okamurou spojuje péče o bezpečnost lidí. „Vím, co říkám,“ zdůraznil kardinál v rozhovoru pro Český rozhlas.

Biskup Václav Malý nabídl trochu jiný úhel pohledu na uprchlickou krizi. „O migrační vlně jsme stále jednostranně informováni. Mluví se o tom, že nás migranti ohrožují, ale jsou to přece lidé v nouzi. Jsem také pro to, abychom pomáhali především přímo v jejich domovských zemích, aby se vytvářely podmínky pro jejich návrat domů. To ale není vždy možné a velká většina těchto lidí potřebuje pomoc. Žijeme v bohaté části světa a musíme se umět dělit, a ne se jen vůči někomu vymezovat,“ zdůraznil biskup.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Duchovní si cení postoje německé kancléřky Angely Merkelové, která na jedné straně otevřela brány uprchlíkům, ale na straně druhé nezapomíná ani ba bezpečnost vlastních lidí.

Ale kdyby nebylo uprchlické krize, lidé by si našli jiný ventil pro svůj hněv a frustraci. Kde se bere? Podle biskupa Václava Malého je kořeny této frustrace třeba hledat v globalizaci. Skrze ni se setkávají příslušníci kultur, kteří si dříve byli podstatně vzdálenější. Česká společnost je poměrně uzavřená a jinakost v ní budí obavy. V minulosti se to projevovalo např. v našem vztahu k vietnamské menšině.

Psali jsme: Diplomat od Okamury: Arogantní samoděržaví Bruselu. Rok 2018 si budeme pamatovat jako rok, kdy si EU vykopala hrob stejně jako Rakousko-Uhersko před 100 lety Nebudu ustupovat řevu. Před poselstvím prezidenta Zemana si připomeňte, co říkal v minulých letech Zeman prý dělá hybridní kampaň. Angažovaní nestraníci jej za to chtějí popotahovat Ruská armáda koupí 18 letounů L-410

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp