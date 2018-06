Blíží se vláda fašismu, vyštrachal Čulíkův server text irského komentátora. Trump a Salvini...

Komentátor The Irish Times Fintan O’Toole bije na poplach. Zdá se mu, že se opět nacházíme v časech, kdy se velmi dobře daří fašistům. Server Britské listy, který O’Toolova slova přiblížil českým čtenářům, k tomu dodává, že publicistovo temné varování dnes až příliš dobře sedí na podmínky České republiky.

Fintan O’Toole má za to, že pokus 45. prezidenta USA Donalda Trumpa o separaci dětí migrantů od rodičů byl jistým testem toho, co společnost vydrží. Pokud neřekneme hlasité ne, mohou přijít i další kroky, které nás opět přiblíží k vládě fašistů. Irský publicista má za to, že žijeme v době předfašistické.

Jedním z jevů, podle kterých poznáme nástup fašismu, je pokus o zmanipulování voleb. Fintan O’Toole nepochybuje o tom, že k takovému pokusu došlo v amerických prezidentských volbách v roce 2016, které vyhrál Donald Trump. Stejný pokus o zmanipulování voleb se projevil i v hlasování o Brexitu. Irský publicista narážel na údajné ruské pokusy o manipulaci voleb v Evropě.

„Fašismus nepotřebuje většinu, obvykle se dostává k moci za podpory přibližně 40 procent voličů. Pak využívá státní aparát k zastrašování a konsolidaci společnosti. Nezáleží na tom, jestli vás většina společnosti nenávidí, pokud za vámi pevně stojí 40 procent populace,“ napsal publicista.

Kromě čtyřicetiprocentní podpory fašisté potřebují také dobře fungující propagandistický stroj, který bude šířit „ty správné informace“, vytvoří „alternativní realitu“, která překryje fakta fašistům se nehodící do krámu. Ale když se tohle podaří, je potřeba udělat ještě jeden krok. „Musíte podkopat morální hranice. Musíte přimět lidi, aby akceptovali různé krutosti,“ pokračoval novinář. Fašistům se to zpravidla daří tak, že vytvoří obraz vnějšího nepřítele, který společnost ohrožuje. Třeba migranta, kterého je třeba za každou cenu zastavit. Přesně to teď prý předvádí italský ministr vnitra z krajně pravicové Ligy Matteo Salvini.

Psali jsme: Trump zakazuje vstup do USA některým muslimům, soudci ho podpořili. Ale opozice už chystá útok z jiné strany Americký velvyslanec vyložil Tvarůžkové, proč obdivuje Trumpa V USA je bída. 40 milionů lidí žije v chudobě. Chudoba mladých, dětská úmrtnost, nerovnost, zjistila OSN Bývalý britský ministr zahraničí: Bohatí Evropané, styďte se! Uprchlíci vám sociální systémy nezničí, jsou to podnikaví lidé

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp