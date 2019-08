Bolsonaro si vychutnal Macrona. Ten se urazil a vytáhl historku s holičem

Jak informuje iRozhlas, tak roztržka mezi brazilským prezidentem Jairem Bolsonarem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem nabrala na obrátkách. Brazílie nepřijme finanční pomoc od skupiny G7, dokud se Macron neomluví za urážky brazilského prezidenta Jaira Bolsonara. Finanční pomoc ve výši 20 milionů dolarů měla být použita na pomoc v boji s požáry, které Brazílii sužují. Brazilský Trump, jak se Bolsonarovi přezdívá, řekl: „Macron by měl nejdříve vzít zpátky urážky vůči mně, nazval mě lhářem. Než spolu začneme hovořit nebo přijmeme cokoli od Francie, musí vzít tato slova zpět, pak spolu budeme rozmlouvat.“ Macron obvinil Bolsonara z lhaní již před časem, kdy jeho lží bylo dle Macrona to, že slíbil bojovat s klimatickými změnami, avšak to údajně neplní.

Francie, jako hostující země summitu G7, oznámila, že je připravena pomoct Brazílii v boji s požáry v amazonských pralesech. Právě potom Bolsonaro podotkl, že od Macrona bez omluvy nic nepřijme. Agentura Reuters uvedla, že oficiální mluvčí brazilského prezidenta Barros v úterý řekl novinářům, že Brazílie je otevřena zahraniční pomoci, pokud si bude moct sama rozhodnout, jak získané peníze použije.

„Děkujeme, ale možná by ty peníze měly být použity na zalesňování Evropy. Macron nedokázal zabránit požáru kostela, který je světovým kulturním dědictvím, a chce poučovat naši zemi?“ řekl serveru O Globo šéf úřadu prezidenta Onyx Lorenzoni s odkazem na letošní požár katedrály Notre-Dame v Paříži. Dodal, že Brazílie by mohla ostatní učit, jak chránit lesy.

„Brazílie je demokratická a svobodná země a nikdy neprováděla kolonialistické či imperialistické praktiky, což je možná cíl francouzského Macrona, který mimochodem čelí doma kritice,“ dodal Lorenzoni s odkazem na demonstrace proti Macronovi, jež trvají už od loňska.

Toto však není první ostrá výměna názorů mezi Bolsonarem a Macronem. Již v neděli okomentoval brazilský prezident na Facebooku příspěvek jednoho z uživatelů Facebooku, který sdílel koláž, na které byl Macron s manželkou Brigitte a Bolsonaro s manželkou Michelle. „Už rozumíš, proč Macron Bolsonara pronásleduje?“ stojí u obrázku, což brazilský prezident z ověřeného účtu komentoval: „Neponižujte toho chlapíka, cha, cha, cha.“

Macron na to samozřejmě reagoval. „Je to smutné pro něj i pro Brazilce, brazilské ženy, které bez pochyby cítí stud, když čtou něco takového od svého prezidenta... Jsou to mimořádně neuctivé útoky na mou ženu,“ řekl Macron během jednání na summitu G7 v jihofrancouzském Biarritzu. Kromě toho Macron obvinil Bolsonara, že v červenci zrušil domluvenou schůzku francouzským ministrem zahraničí Jeanem-Yvesem Le Drianem a místo toho šel k holiči.

Macron pohrozil v minulém týdnu, že zablokuje smlouvu o volném obchodu mezi Evropskou unií a zeměmi Mercosur kvůli tomu, že Brazílie nedostatečně bojuje s požáry v Amazonii. Na to reagoval Bolsonaro, když obvinil Macrona z koloniálního smýšlení. Prezident nebyl jediný, kdo reagoval. Brazilský ministr školství Abraham Weintraub dokonce nazval Macrona oportunistickým kreténem, kterému jde akorát o zemědělskou lobby, kterou se snaží svými kroky získat.

Na řadu ovšem přišel americký prezident Donald Trump, který vyjádřil podporu brazilskému prezidentovi. Trump na Twitter napsal: „Při jednání s Brazílií jsem se dobře seznámil s prezidentem Jairem M. Bolsonarem. Tvrdě pracuje na amazonských požárech a ve všech ohledech odvádí skvělou práci pro obyvatele Brazílie – není to snadné. On a jeho země mají plnou a úplnou podporu USA!“

I have gotten to know President @jairbolsonaro well in our dealings with Brazil. He is working very hard on the Amazon fires and in all respects doing a great job for the people of Brazil - Not easy. He and his country have the full and complete support of the USA!