Bonzák, znělo u Xavera. A výsměch Němcové i ČT

První komentář měl Petr Holec k tomu, že se z amplionů v Praze v pátek ozval záznam z procesů s Miladou Horákovou. Uvedl, že při cestě na natáčení uvízl jako obvykle v dopravní zácpě. „Mě by strašně potěšilo, kdyby se rozezněly sirény a tam by hlas primátora Hřiba vysvětlil, co všechno udělá, aby ty zácpy nebyly,“ podotkl. Anketa Postupuje vláda proti šíření koronaviru SARS CoV-2 správně? (Ptáme se od 29.6.2020) Ano 88% Ne 12% hlasovalo: 1385 lidí

Že komunisté zavraždili Miladu Horákovou, nerozporoval. „Koneckonců, komunisti jsou vrazi a lupiči, co jiného by dělali,“ zkonstatoval. „Ale já bych si hrozně přál, kdyby si primátor Hřib z ní vzal příklad, ona za první republiky pracovala na pražském magistrátu a byla vysoká úřednice a tvrdě pracovala a snažila se, udělala toho hodně v sociální politice. Hlavně pro tehdejší ženy. Za ní jsou výsledky, ne prázdná PR gesta a sliby a válka s Čínou, jako za Hřibem. Takže já bych byl rád, kdyby si primátor Hřib vzpomenul, co Milada Horáková udělala v Praze na magistrátu a začal makat jako ona a ne jako Hřib,“ dodal.

A ještě ironicky prohlásil, že si je jist, že plakáty Horákové vůbec nesouvisí s kampaní do nadcházejících voleb, ani s údajnou neschopností Z. Hřiba vést Prahu.

U Pirátů ještě komentátor s Xaverem zůstal, když se věnoval senátorovi za Piráty, Lukáši Wagenknechtovi, který v rozhovoru v Prostoru X řekl, že chystá další žalobu. A Holec už tušil, že senátor zažaluje je samotné, když se o něm baví. „To je milej psychopat, ty jsou nejhorší,“ mínil. „Ten má snad milion žalob už za sebou. Takový práskač a žalobník se rodí jednou za 100 let,“ dodával. Prý už žaluje i Evropskou komisi, takže žaloba na Evropskou unii je jen otázka času, pak bude následovat celý svět a nakonec zažaluje sám sebe. Wagenknecht je dle Holce nemocný a nepotřeboval by psychiatra, ale rovnou armádu psychiatrů. Komentátor se obává, že dotyčný neskončí dobře, ale jednoho dne se objeví v rubrice Krimi ve zprávách. „Že se upálil na Václaváku?“ spekuloval Xaver Veselý. „Třeba,“ mínil Holec, ale poděkoval Pirátům, že Wagenknecht přesně reprezentuje Piráty jako „žalobníky a bonzáky“.

Od senátora Wagenknechta se dostal Holec s Xaverem ke kandidátce do Senátu Miroslavě Němcové, kterou v poslední době proslavilo video s rozpadající se Českou republikou.

„To se může stát jenom Mirce, ne?“ bavil se Holec a Xaver se ptal, zda to není náhodou symbolické. A komentátor řekl, že je to zásah vyšší moci, znamení to, že Miroslava Němcová patří do Senátu a pak na Hrad. A připomenul, že ještě před tím, než se za ní zhroutilo pozadí, dala Němcová rozhovor. „V něm řekla: Já jsem zjistila, že Sněmovna je vlastně k ničemu, oni nás tam vždycky přehlasují a já proto chci do Senátu, protože ten je důležitější,“ parafrázoval Holec její slova a rýpl si, že to poslankyni trvalo tak dlouho, než zažila toto „prozření“, že se ve Sněmovně hlasuje a někdo někoho přehlasuje.

Došlo i na ČT. Jak Xaver, tak Holec se shodli, že veřejnoprávní televize má být zachována, ale Holec mínil, že rozhodně nikoliv v současné drahé a zbytečné podobě. „Já bych poradil Petru Dvořákovi, ať všechny ty baráky, ať všechny zaměstnance vyžene ven, nechá jít domů, vyprázdní to úplně, a pak ať to začne plnit a zničí tam ty party, co se jen utvrzují ve vlastních pravdách a co si tam dohazují práci, při které velkoryse pouští žilou veřejným penězům,“ doporučoval.

Xaver dodal, že nemůže u tohoto „ohrožování nezávislosti ČT“ asistovat. „Já bych měl teď tady skočit z okna,“ reagoval na komentátorova slova. A Holec argumentoval, že Chalupáře či Malého pitavala z velkého města může vysílat TV Nova či Prima a ještě k tomu levněji. „Jaká je dnes veřejnoprávní služba ČT1 a ČT2?“ ptal se a dodával, že ČT se bude měnit, jinak nepřežije a zbude v ní jen Petr Dvořák se svým platem a bonusem.

Zmíněn byl i průzkum, ve kterém většina respondentů uvedla, že je pro financování ČT a ČRo poplatky. Holce pobavilo, když se Petr Dvořák odkazoval na BBC, a dodal, že by se měl Dvořák inspirovat v tom, jak BBC kvůli tlaku veřejnosti zveřejnila platy svých předních tváří. „Já jsem pro to, aby to udělal, protože si myslím, že by tím ulevil Václavu Moravcovi i Noře Fridrichové, podle mě se trochu trápí, že hrozně chtějí zveřejnit své příjmy. Nakonec, když honí každý den nebo týden české politiky za to, jak kradou nebo plýtvají veřejné peníze, což je správně, za to je platíme, tak ať jdou příkladem, ne?“ navrhoval komentátor.

Xaver prohlásil, že průzkumu nevěří, ale Holec mínil, že by průzkum a priori neshazoval, protože je „jen“ nepřesný, neboť se lidí nikdo netázal, v jaké podobě si chtějí ČT a ČRo platit. Člen Rady ČT ještě doplnil, že se nedozvěděl, kolik zmíněný průzkum stál, a slíbil, že to bude zjišťovat, ale že je jisté, že si ho zaplatili koncesionáři.

