Británie vypoví 23 ruských diplomatů. Na opuštění země mají týden

Podle Mayové může právě Rusko za pokus o vraždu Sergeje a Julije Skripalových. Toto obvinění však Moskva odmítá a již dříve pohrozila odvetnými opatřeními. Na žádost Británie se dnes mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN. „Británie rovněž zruší plánované schůzky s Rusy na nejvyšší úrovni,“ uvedla Mayová, která dodala, že se to bude týkat například chystané návštěvy ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova v Londýně. ČTK uvedla, že členové vlády ani královské rodiny také nepojedou na mistrovství světa ve fotbale, které se bude v Rusku konat v červnu a červenci.

Mayová také zároveň zdůraznila, že není v britském národním zájmu zcela přerušit dialog s Ruskem a že Británie nemá nic proti ruskému lidu. „Zmrazíme ruská státní aktiva, kdekoli budeme mít důkaz, že by mohla být použita k ohrožení života či majetku britských občanů nebo lidí v Británii žijících,“ informovala Mayová o dalším opatření přijatém v souvislosti se Skripalovou kauzou.

Británie v souvislosti se Skripalovou kauzou podle slov premiérky prověří, zda není třeba přijmout nová opatření namířená proti špionáži. O celé situaci bude také dnes jednat na mimořádné schůzce Rada bezpečnosti OSN, ve čtvrtek bude kvůli kauze zasedat i Severoatlantická rada. „Je tragické, že se prezident Putin rozhodl jednat tímto způsobem,“ uzavřela Mayová, podle které Moskva neposyktla žadné důvěryhodné vysvětlení, jak se novičok dostal do Británie.

„Projevila naprosté pohrdání a neposkytla žádné informace. Jediným možným závěrem tak může být, že Rusko má pokus o vraždu Skripalových a ohrožení obyvatel Salisbury na svědomí,“ míní britská premiérka, která to označila za „nezákonné užití síly ruským státem proti Spojenému království“. Rusko už v úterý odmítlo na britské ultimátum reagovat a pohrozilo, že případné britské sankce nezůstanou bez odpovědi. Odmítá, že by s útokem na Skripalovi mělo co do činění.

autor: nab