Brusel: Potřebujeme armádu EU. Afghánistán nám to ukazuje

Velmi rychlý kolaps afghánské vlády podporované Západem, chaotické scény na letišti a obavy, že se nová generace afghánských uprchlíků může pokusit vydat do Evropy, znovu oživily debaty o tom, že by Evropa měla rozvíjet prostředky, které jí umožní jednat samostatně a nezávisle na jejích amerických spojencích.

„Pád Kábulu k Tálibánu a chaotické mezinárodní evakuační úsilí ukazují, že Evropa potřebuje rozvíjet vlastní vojenskou kapacitu nezávisle na USA,“ říká se znepokojením vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell. V rozhovoru pro agenturu AFP Borrell uvedl, že evropské státy se budou snažit evakuovat své občany a afghánské spojence celkem logicky dříve, než Spojené státy ukončí svoji činnost na letišti v Kábulu, to jest možná už 31. srpna.

Diplomatická mise EU v Kábulu čítá podle dostupných informací 400 afghánských zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, kteří by měli nárok na emigraci do Evropy. Pouze 150 z nich však dosud mohlo odletět a některá letadla vyslaná armádami EU odlétají poloprázdná.

„Problém je v přístupu na letiště – americké kontroly a bezpečnostní opatření jsou velmi přísné a bránily průchodu afghánského personálu,“ vysvětloval Borrell a dodal, že Brusel požádal Washington, aby ukázal „větší flexibilitu“.

Tvůrci evropské politiky se obávají, že Kábul nebude jednorázovým problémem a že budoucí krize v Iráku nebo v oblasti Sahelu v západní Africe by mohly vyžadovat podobné vojenské mise k zajištění evropských občanů a jejich zájmů bez podpory USA.

„Velmi lituji toho, jak se věci vyvíjely, ale nikdo se neptal na názor Evropanů,“ prohlásil Borrel a dodal: „Evropané nemají na výběr. Musíme se zorganizovat, abychom se vypořádali se světem takovým, jaký je, a ne se světem, o kterém sníme.“

Evropská unie údajně již vyvíjí svůj nový „strategický kompas“, což by měl být jakýsi rámec, který poskytne bruselské diplomacii více diplomatických a vojenských sil.

Předseda Evropské rady Charles Michel k situaci v Kábulu tweetnul: „Situace v Afghánistánu není pro mezinárodní společenství úspěšným příběhem. Musíme analyzovat, jak může EU dále rozvíjet schopnosti a pozitivně ovlivňovat mezinárodní vztahy k obraně svých zájmů. Naše strategická autonomie EU zůstává na prvním místě naší agendy,“ dodal důrazně.

