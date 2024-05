Bude dusno. Do hokejové Prahy najedou tisíce traktorů. Zemědělci mají dost vlády

reklama

Zemědělský svaz, Agrární komora a další zemědělské organizace vyhlásily další protest, má se odehrát v Praze příští středu 22. května. „Ve středu bude jednat vláda a naším cílem je protestovat v době, kdy by měla vláda zasedat,“ uvedl Martin Pýcha.

Příští týden zemědělci v protestech přitvrdí: „Přitvrdíme v tom, že přijede větší množství zemědělské techniky. Mohli bychom se pohybovat v tisících kusech zemědělské techniky. Řádově je to o 30 až 40 procent více než před dvěma měsíci. Určitě větší i trasa oproti minulosti, kdy jsme se snažili vyhýbat těm hlavním dopravním tepnám. Tentokrát trasa povede i kolem Ministerstva zemědělství, je naším cílem ho zasáhnout. Trasa povede tedy částečně i po magistrále a lze předpokládat, že tam to bude mít dopad i na dopravu,“ uvedl Martin Pýcha, viceprezident Agrární komory.

„Ta atmosféra v tom sektoru je velmi negativní směrem k vládě, směrem k tomu, že situaci v tom zemědělství přehlíží, zlehčuje, bagatelizuje,“ uvedl, že tato ignorance vlády vůči zemědělském sektoru budí velké emoce,“ doplnil.

Situace už je zoufalá

Vyvrátil kritiku, že se do Prahy jezdí jen překážet a obstruovat, místo aby byla zemědělská technika na polích: „Já bych byl strašně rád, aby si každý uvědomil, že zemědělci by potřebovali pracovat spíše na polích a to, že se rozhodnou jeden den demonstrovat do Prahy, tak je to dáno tím, že ta situace je zoufalá a oni už volají o pomoc,“ vysvětluje Pýcha.

„Mám ale pořád pocit, že to volání českých zemědělců není bráno vážně, je velmi zlehčováno, a to není dobře,“ zopakoval Martin Pýcha.

Je v rámci protestů v plánu omezovat dopravu i na příjezdech do Prahy? „Snažíme se komplikovat to co nejméně, chceme to udělat tak, že se zemědělská technika sjede před Prahou a potom pojede v koloně. Ne vždy se to daří,“ řekl, že není cílem dopravu blokovat.

Při minulém protestu velkou pozornost vzbudil vysypaný hnůj před Úřadem vlády. Budou zemědělské účastníky protestu nabádat, aby se podobných věcí vyvarovali, nebo aby jich bylo více? „Ani jedno, ani druhé. Máme nějaký scénář, který nic takového neplánuje, ale nemohu vyloučit, že se nějaký zemědělec k podobnému činu rozhodne,“ řekl Pýcha.

„Naším cílem je dobrat se toho, aby vláda stejně tak jako v jiných zemích nějakým způsobem řešila. Nemůžu upřít snahu ministra Výborného některé věci posunout dál, rozhodně to ale neřeší ty klíčové problémy, ani nemám jistotu, že tam, kde pan Výborný slibuje nějaké kroky jako snižování administrativy, snížení množství kontrol, byrokracie, nejsou konkrétní návrhy na stole, jsou to zatím spíše sliby a my čekáme na konkrétní návrhy,“ řek předseda zemědělského svazu Martin Pýcha.

Zemědělci v Praze, která hostí MS v hokeji

Zemědělské protesty mohou být mediálně vidět o to více, že v Praze a Ostravě právě probíhá hokejové mistroství světa. Česká republika totiž po devíti letech znovu hostí světový šampionát. Hokejové mistrovství světa vypuklo v pátek 10. května, finále je naplánováno na neděli 26. května.

