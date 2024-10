Byl druhý na Měsíci. Teď podporuje Trumpa. Hvězdy odhalují karty

Za pár dní vypuknou ve Spojených státech ostře sledované prezidentské volby, ve kterých proti sobě stanou bývalý prezident Donald Trump a současná viceprezidentka Kamala Harrisová. Oba si vysloužili podporu zvučných jmen, do Trumpova tábora nyní přibyl i astronaut a inženýr NASA Buzz Aldrin, který se účastnil slavné mise Apollo 11.

„Před půlstoletím mi bylo ctí sloužit své zemi při snaze vyslat člověka na Měsíc. Jsem hrdý na to, čeho jsme tehdy dosáhli, a zasvětil jsem svůj život úsilí o trvalou přítomnost člověka ve vesmíru – je to poslání, které prochází celou mojí bytostí. Postupem času jsem viděl, jak se přístup naší vlády k vesmíru mění a mění. Ale za první Trumpovy vlády na mě udělalo dojem, jak byl výzkum vesmíru opět povýšen na záležitost vysoké důležitosti. Za prvního funkčního období prezidenta Trumpa Spojené státy zaznamenaly oživení zájmu o vesmír a jeho administrativa znovu oživila národní úsilí o návrat na Měsíc a posun k Marsu,“ vysvětluje astronaut, proč podporuje právě Trumpa.

„Trumpova administrativa také obnovila činnost Národní rady pro vesmír a obrana našeho národa byla posílena vytvořením amerických vesmírných sil – což je stále důležitější, protože vesmír se stává spornou oblastí. Zároveň jsem byl nadšený a vzrušený z velkého pokroku v soukromém sektoru vesmírné ekonomiky, který vedou vizionáři jako Elon Musk. Jedná se o konkrétní úspěchy, které odpovídají mým zájmům a prioritám americké politiky,“ vzpomněl Aldrin vesmírné úspěchy SpaceX Elona Muska, který už veřejně také podpořil právě Donalda Trumpa.

Americký prezident by podle Aldrina měl mít jasný úsudek, rozhodnost a klid v jakékoliv situaci. Tedy vlastnosti, které si Aldrin osvojil jako armádní pilot nebo astronaut. „Je to funkce, v níž se běžně přijímají rozhodnutí, která se týkají amerických životů. Tato práce vyžaduje střízlivou analýzu děsivých scénářů a instinkt rozhodného vedení. Znám tento druh tlaku, ať už při vzdušných soubojích nad Koreou nebo poté při přistání a chůzi po Měsíci. Vím, jaké to je, když musíte činit taková rozhodnutí, a to s pevností a důsledností,“ srovnává legendární astronaut.

Současná Amerika podle něj potřebuje skutečné vůdce, kteří budou lidi inspirovat a kteří budou plnit zásadní úkoly pro americké občany. „Většina Američanů právem považuje za čest odevzdat svůj hlas tomu, o němž se domnívají, že bude národu sloužit nejlépe. Za sebe, pro budoucnost naší země, pro zvládnutí obrovských výzev a pro výše uvedené osvědčené politické úspěchy věřím, že nám nejlépe poslouží, když budeme volit Donalda Trumpa. Z celého srdce ho podporuji, Bůh žehnej prezidentu Trumpovi a Bůh žehnej Spojeným státům americkým,“ dodal Aldrin.

https://t.co/oZekfkFKVZ



A half-Century ago, it was an honor to serve my country in the effort to put a human being on the Moon. I am proud of what we accomplished then and I have dedicated my life to the pursuit of an enduring human presence in space – it is a calling that runs… — Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) October 30, 2024

Kamala Harrisová zase může počítat s podporou oblíbeného herce a bývalého guvernéra Kalifornie Arnolda Schwarzeneggra. Ten prohlásil, že ji podporuje, ačkoliv dříve reprezentoval Republikánskou stranu. „Nerad veřejně proklamuji svoje politické názory, ale cítím, že lidé chtějí slyšet můj názor, protože nejsem jen celebrita, jsem také bývalý republikánský guvernér,“ vysvětlil Schwarzenegger na úvod.

Ten se prý ve vysoké politice naučil milovat politiku a nenávidět politikaření. „Jsem hrdý na práci, kterou jsem odvedl, když jsem pomohl vyčistit naše ovzduší, vytvořit pracovní místa, vyrovnat rozpočet, provést největší investice do infrastruktury v historii státu a vzít moc politikům a vrátit ji lidem, pokud jde o proces přerozdělování a primárky v Kalifornii,“ vypočítává herec.

„To je politika. Vyžaduje to spolupráci s druhou stranou, ne její urážení, abyste vyhráli příští volby. Budu k vám upřímný: v současné době nemám rád ani jednu stranu. Moji republikáni zapomněli na krásu volného trhu, zvyšují deficity a odmítají výsledky voleb. Demokraté nejsou v řešení deficitů o nic lepší a obávám se, že jejich místní politika poškodí naše města zvýšenou kriminalitou. Asi nepřekvapí, že politiku nenávidím víc než kdy jindy, což, pokud jste normální člověk, asi chápete,“ pokračuje Schwarzenegger.

Když se ale prý nad současnou situací opravdu zamyslí, musí dát hlas Kamale Harrisové. „Protože odmítat výsledky voleb je tak neamerické, jak jen to jde. A já budu vždycky jako první Američan a až poté republikán. Proto tento týden volím Kamalu Harrisovou a Tima Walze,“ prohlásil Schwarzenegger, který ale dodává, že Bidenova demokratická administrativa bohužel nedokáže řešit problémy rostoucího státního dluhu nebo migrační krizi a bezpečnost v zemi.

„Problémy se jen valí dál a my všichni jsme stále naštvanější, protože jediní, kdo z problémů těží, nejste vy, lidé. Jediní lidé, kteří mají z tohoto svinstva prospěch, jsou politici, kteří dávají přednost tomu, aby získávali řečnické body, které jim pomohou vyhrát volby, před službou veřejnosti, která zlepší život Američanů,“ nadává na všechny politiky.

Ale zpochybňovat americkou demokracii a hlasy druhé strany je podle Schwarzeneggera červenou linií. „Kandidát, který nerespektuje váš hlas, pokud není pro něj, kandidát, který pošle své stoupence, aby vtrhli do Kapitolu, zatímco on se bude dívat s dietní kolou, kandidát, který neprokázal žádnou schopnost pracovat na prosazení jakékoli politiky kromě snížení daní, které pomohlo jeho sponzorům a dalším bohatým lidem jako já, ale nikomu jinému nepomohlo, kandidát, který si myslí, že Američané, kteří s ním nesouhlasí, jsou větší nepřátelé než Čína, Rusko nebo Severní Korea – to naše problémy nevyřeší. Budou to jen další čtyři roky keců bez výsledků, které nás budou rozčilovat ještě víc, rozdělovat a nenávidět,“ má jasno herec.

Trump podle něj bude nadále rozdělovat, urážet a lidé se dočkají jen dalšího a dalšího hněvu. „To je pro mě dostatečný důvod, abych se s vámi všemi podělil o svůj názor. Chci, abychom se jako země posunuli kupředu, a i když se spoustou věcí nesouhlasím, myslím, že jedinou cestou, jak toho dosáhnout, je Harrisová a Walz. Hlasujte tento týden. Obraťte list a nechte tenhle brak za sebou,“ vzkazuje Schwarzenegger.

I don’t really do endorsements. I’m not shy about sharing my views, but I hate politics and don’t trust most politicians.



I also understand that people want to hear from me because I am not just a celebrity, I am a former Republican Governor.



My time as Governor taught me to… — Arnold (@Schwarzenegger) October 30, 2024

Psali jsme: „Nesmí to už dále pokračovat.“ Eliška Hašková Coolidge z předvolebních USA Petr Hampl: O počítání Trumpových voličů Další tisíce falešných hlasů! Trump bije na poplach Už to začíná. V Pensylvánii podezření z volebních podvodů. Trump se rozjel