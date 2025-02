Bystroň: Velké strany v Německu jsou nedemokratické. Ignorují přání voličů

Německé parlamentní volby vyhrála se ziskem 28,6 % konzervativní křesťanská unie CDU/CSU. Velký volební výsledek ale přišel i pro druhou AfD, která se ziskem 20,8 % hlasů zdvojnásobila svá čísla oproti volbám v roce 2021.

Pravděpodobný příští kancléř Friedrich Merz z CDU ale rovnou vyloučil, že by s AfD mohl jednat o vytvoření vlády. Navíc uvedl, že podpora AfD zmizí, jakmile se začnou řešit problémy, které se dosud neřešily. To europoslanec AfD Petr Bystroň odmítá.

„AfD vznikla, protože staré strany jako CDU neplnily to, co slíbily svým voličům. A tyhle strany měly deset let šanci to změnit. Deset let už Alternativa pro Německo existuje, deset let dostává čím dál více hlasů. A teď je druhou nejsilnější stranou s 20 %,“ říká Bystroň, že AfD roste právě kvůli neschopnosti mainstreamových stran.

„Takže, prosím. My budeme jenom rádi, když oni konečně přestanou lidem lhát, začnou plnit to, co jim slíbili, a přestanou ruinovat Německo. My půjdeme rádi domů a budeme se věnovat svým rodinám a nebudeme se muset míchat do politiky,“ prohlásil Bystroň v rozhovoru pro Český rozhlas.

CDU/CSU nebo SPD Olafa Scholze jsou podle Bystroně v zásadě nedemokratické strany, když odmítají jednat s AfD, které dala hlas pětina voličů v Německu. „Kdyby byly demokratické, tak by samozřejmě s námi spolupracovaly. Podívejte se, nás volilo 20 % voličů, dalších 30 % volilo CDU a těchhle 50 % voličů si přeje konzervativní politiku. A konzervativní politika jde v Německu právě jen v téhle kombinaci. A CDU je zrazuje – bude dělat raději koalici se socialisty a se zelenými, to jsou v podstatě levicoví extremisté,“ uvedl Bystroň, že naopak ostatní strany jsou nedemokratické, ačkoliv ony takto označují právě Alternativu pro Německo.

Nedemokratické je prý na jednání Merze a dalších to, že ignorují přání většiny lidí ve státě. „Je to typický způsob, jak globalisté zacházejí se svými voliči. Před volbami jim něco slíbí, ale okamžitě po volbách začnou dělat něco jiného. Merz přitom programově říkal úplně jiné věci. Například říkal, že konečně začne řešit problém migrace. A na úplně první tiskové konferenci řekl, že nikdo z nich žádné hranice zavírat nechce. Takže už v den voleb okamžitě změnil to, co těm lidem slíbil obsahově a co ty lidi opravdu trápí a proč volili tak, jak volili,“ tvrdí německý europoslanec z AfD.

Bystroň se vrátil také k předvolební podpoře od Elona Muska a od amerického viceprezidenta JD Vance. „Myslím si, že nám to velmi pomohlo, protože JD Vance otevřeně řekl, že v Německu je cenzura, že se potlačují svobodné názory. Stejným směrem se vyjadřoval i Elon Musk. A to je v podstatě to nejdůležitější. Protože je hodně lidí, kteří si myslí to samé, co proklamuje AfD. Ale v současné situaci v Německu se už vůbec neodváží to říkat, protože jsou okamžitě diskreditováni. Teď konečně přišel impulz zvenku, a navíc ještě z USA,“ těší Bystroně.

Prezident USA Donald Trump je podle Bystroně politik, který je názorově blízký AfD. „Trump je populista, stejně jako my. Populista v pozitivním slova smyslu. Je to člověk, který konečně začíná dělat to, co si přejí lidé a jeho voliči. Plní to od prvního dne, a to vyjádřil právě i podporou naší straně. Takže jsme si velmi blízcí,“ dodal Bystroň.

