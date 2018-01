Bývalí sportovci radí prezidentu Zemanovi, aby odešel se ctí: Já taky poznal, že už na ty mladý kluky nemám, vzkazuje Jan Berger

Sparťanská ikona osmdesátých let Jan Berger ve svém videovzkazu vzpomněl na svou kariéru i její konec. Tehdy seznal, že už na ty mladý kluky nemá. Podle jeho slov by se takto měl zachovat i prezident Zeman. „To není, že to bude až do konce,“ podotkl Berger.

Zeman již podle jeho slov nemá na to, aby předal víc národu než dosud. Pod výzvu se připojil mimo jiné také mentální kouč Marian Jelínek, jenž dlouhou dobu spolupracoval s hokejistou Jaromírem Jágrem.

Volejbalista Petr Třešňák pak dodal, že je strašně těžké si uvedomit, kdy už člověk není nejlepší. „A nejste schopen táhnout kolektiv dál. Pak je opravdu důležité umět přestat. Když nepřestanete, padnete do zapomnění,“ poznamenal Třešňák.

