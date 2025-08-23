Dovedli nás k válce. Pomatenci a d*bilové. Ševčík obžaloval vládu a Brusel

V rámci třetího bloku dostal prostor ekonom Miroslav Ševčík, který kandiduje v podzimních volbách do Sněmovny na kandidátkách SPD, matematik Jaromír Šiška a ekonom Milan Urban.
Upozornil, že všichni lidé by se měli mít na pozoru, protože ve chvíli, kdy se svět opřený o jednu mocnost mění ve svět multipolární, případně ve světě, kde jedna mocnost nahrazuje druhou, hrozí války.
Slábnoucí mocností je podle něj Amerika, konkrétně Spojené státy, kde z jeho pohledu vládnou bohaté vrstvy, ale současně se země stále zadlužuje. „V podstatě jim vypadl průmysl a zůstal jen ten zbrojní,“ poznamenal Šiška. Ale ani zbrojní průmysl už se neobejde bez spolupráce se třetími zeměmi, konkrétně s Čínou. „A jak chcete bojovat s Čínou, když jste na nich závislí?“ ptal se Šiška.
Donald Trump se teď snaží tuto situaci změnit, vyvázat se ze závislosti na Číně, ale v obecné rovině nemá dobrou výchozí pozici, protože „má ohromný dluh a doma sociálně roztrženou společnost,“ poznamenal matematik.
Proti USA stojí dnes Čína, která je podle hosta Vlasteneckého setkání v Příčovech velkým fenoménem, protože její ekonomická síla významně narostla.
„A co je ještě podstatnější, Čína je z pozice země, která umí vyrábět levné výrobky, přesunula do pozice, kde už to není pravda a Čína vyvíjí vlastní technologie. … Podíváme-li se dneska na žebříček deseti nejlepších univerzit, tak je mezi nimi 7 čínských. Pak dvě americké a tuším jedna německá,“ podotkl Šiška. „Číňané mají pocit, že se svou komunistickou stranou svět dohnali a dnes jsou před ním,“ doplnil po chvíli.
Čína svou ekonomickou sílu využívá mimo jiné k budování silnějšího loďstva, ale vedle toho se snaží vybudovat svou energetickou nezávislost. „Nenechá si od USA diktovat, že nemá vozit plyn a ropu z Ruska. … Čína potřebuje finanční nezávislost a také si ji buduje. Buduje si alternativu k mezinárodnímu obchodu stojícímu na dolaru."
Šiška obrátil pozornost i na Tchaj-wan. „Čína nepůjde do války kvůli Tchaj-wanu,“ konstatoval Šiška. Ale jedním dechem dodal, že přemýšlí v horizontu 40, 50 i 100 let.
Zadluž se a pracuj
Ekonom Milan Urban, který si vzal slovo po Šiškovi, promluvil o americkém FEDu, americké centrální bance. Konstatoval, že dnes už ony zelené papírky kryje jen důvěra v jejich sílu. Urban konstatoval, že dnes už se dolar neopírá ani o sílu zlata nebo sílu ropy, ale stojí na důvěře nemalé části světa. Na důvěře, která pracuje i s myšlenkou, že když se v rámci svého života v kapitalismu lidé hodně zadluží, cítí se ve stávajícím systému uvázáni a nenapadne je celý systém měnit.
Podle Urbana se navíc ukazuje, že lidé jako francouzský prezident Emmanuel Macron nebo dnešní německý kancléř Fridrich Merz pracují v zájmu amerického světového ekonomického modelu. „Měnová chobotnice, která ovládá celý svět, to je ten základní problém všeho,“ vyložil svůj pohled na fungování světa.
„Kdo jste měl možnost navštívit Čínu a viděli byste to ve městech jako Šanghaj a srovnali jste to s tím, jak vypadají Los Angeles, nebo Chicago a do nedávna i Washington, tak zjistíte, že Čína je na tom z hlediska bezpečnosti lépe. Samozřejmě, že se tam používají určité sledovací praktiky, ale není to komunismus,“ poznamenal Ševčík.
Západ podle něj udělal chybu, že na jedné straně po rozpadu Sovětského svazu rychle rozšířil NATO a na straně druhé udělal, viděno Ševčíkovýma očima, chybu v posilování EU. Německo a Francie se podle Ševčíka snaží budovat „dotační a korupční politiku evropského formátu,“ ve jménu budování silné EU.
Ukázal prstem na Německo, které rozpoutalo první světovou válku, které rozpoutalo druhou světovou válku a když ani jednu válku nevyhrálo, rozhodlo se Evropu ovládnout ekonomicky skrze EU. Tak to vidí Miroslav Ševčík. „Máme tady naprosto chybnou energetickou politiku a z čeho vychází? Zase z německé ideologie,“ vypálil nekompromisně s tím, že i ideologie komunismu vzešla původně z německých hlav pánů Marxe a Engelse.
„Byla to finanční a zdravotnická diktatura. … A prosím uvědomme si, že je to diktatura blízká fašistickým postulátům. … Na to si prosím vás dejme pozor. Na to, kam nás dovedli tito vůdcové, tito tzv Aspeňáci (tváře Aspen Institutu, pozn. red.). Dovedli nás k válce, i když my nejsme ve válce,“ zdůrazňoval Ševčík s tím, že ve válce je Ukrajina a bude ve válce, dokud ji povede Volodymyr Zelenskyj. Přesně tak to vidí Miroslav Ševčík, podle kterého je Ukrajina strašlivě zkorumpovaná a v časech války se tento korupční model jen ještě více posílil.
Konstatoval také, že sankce namířené na Rusko ve skutečnosti Rusko posilují.
„Jenom blázen nám může tvrdit, že Rusové, kterých je 144 milionů a mají největší zemi světa a mají v podstatě všechny suroviny světa, tak že oni přijdou sem a budou nám to tady spravovat, … když mi si to sami tady ničíme? … Prosím, zamysleme se,“ žádal posluchače Ševčík.
Podle ekonoma je stále více třeba brát zřetel na země BRICS. „Víte, kolik zemí se hlásí do BRICS? Třicet zemí! A víte, kdo se hlásí do EU? Ukrajina,“ kroutil hlavou Ševčík. A z publika se ozval smích.
„Uvědomte si, že Rusko je bohužel jadernou mocností a my se nechceme nechat zatáhnout do nějakého konfliktu jen kvůli tomu, že EU vedou pomatenci, dezoláti, dementi a debilové,“ nebral si servítky Ševčík. „A protože tady určitě jsou novináři ze serveru Seznam Zprávy a Koudelkovi lidé (lidé z BIS, pozn. red.), tak bych chtěl dovysvětlit, že já jsem slušný. Debil je diagnóza. Lékařská diagnóza. Dement je také diagnóza. A dezoláti, no to je doživotní stav mysli,“ uzavřel své vystoupení Ševčík. A dočkal se dalšího smíchu a potlesku.
autor: Miloš Polák