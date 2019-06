Bývalý Babišův náměstek znovu promluvil: Premiér pozoruje ostatní oligarchy

V obecné rovině Závodský poznamenal, že by se většímu zdanění hazardu nebránil, ale pokud to bude nastaveno vyváženě. Pokud by mělo být prodávání losů zdaněno více než např. live sázky, Závodskému se to nezdá správné, protože live sázky považuje za podstatně škodlivější. Je prý třeba dávat pozor i na rozšiřování nelegálního hazardu.

Vyšší zdanění hazardu může podle Závodského být regulačním nástrojem, vliv to může mít u technických hazardních her, ale že by vyšší daně utlumily oblast hazardu jako celek, k tomu by podle Závodského nedošlo.

Pár slov Závodský věnoval i samotnému Babišovi. První dva roky vlády s ČSSD prý bylo možné u Babiše sledovat snahu o nalezení spolupracovníků. Jenže později se ze spolupracovníků měli stát spíše sluhové, případně nepřátelé, za které prý byli označeni lidé, kteří Babišovi odporují.

Andrej Babiš ANO 2011



Závodský také prozradil, že Babiš bedlivě sleduje počínání dalších českých boháčů. „Pan premiér Babiš bedlivě sleduje, jak se jednotlivé věci budou týkat jeho miliardářských kolegů a podle toho k nim zaujímá postoj,“ uvedl Závodský.

Lidé podle Závodského cítí, že to, co dělá Babiš, není v pořádku a protestují proti tomu. Nedomnívá se, že by protesty spolku Milion chvilek organizoval nějaký jiný oligarcha, aby Babišovi vystavil politickou stopku. „Vidíme ze strany médií jednotlivých oligarchů, jak o demonstracích referují,“ upozornil Závodský.

