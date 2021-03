Bývalý policista v DVTV: Staví se na odpor? Tak bude zpacifikován, logicky. Zakleknutí nemůže ublížit

reklama

DVTV ukázalo úvodem video z Uherského Hradiště, kdy proběhl zásah městské policie proti muži, jenž šel po ulici s malým dítětem a neměl roušku. Policie ho za vzlykání a nářeku dítěte zadržela. Byl podle Kazbundy zákrok přiměřený? „To, co zde bylo vidět, je už pouze závěr celého zákroku. Co tomuto jednání předcházelo, tomuto postupu policistů, těžko z videa odhadnout. Samozřejmostí je, že ten zákrok policie musí být nějakým způsobem v rámci zákona,“ podotkl.

„Ale posuzovat podle tohoto výseku videa, jestli zákrok byl nebo nebyl oprávněný, je naprosto fantaskní představa a bylo by to velice zavádějící, protože nelze odhadnout, co předcházelo tomu, co jsme viděli na videu,“ dodal. Co by podle něj v obecné rovině muselo takovému zákroku předcházet, aby byl zákonný?

„Pokud ten muž, který na tom videu byl pacifikován, byl policistou vyzván k něčemu, předpokládejme, že to odmítl, předpokládejme, že se bavíme o používání roušek, tudíž vládního nařízení, a ten muž to odmítl, potom samozřejmě k té výzvě dojde opakovaně policistou a pak se může stát, že ten člověk nějakým způsobem se začne vůči těm policistům stavět i fyzicky jim na odpor. A logicky to musí vyústit v to, že tento člověk bude policií zpaficikován, aby byl předveden třeba na služebnu, nebo aby s ním byl udělán další zákrok, protože pokud ten člověk nereaguje na výzvy policie, tak tím samozřejmě porušuje zákon a policista musí nějakým způsobem reagovat. A to, co jsme tady viděli, je samozřejmě až závěr celé akce, který samozřejmě vypadá na videu velice dynamicky,“ dodal.

„Policista je samozřejmě oprávněn člověka, občana k něčemu vyzvat. Pokud k tomu má nějaký zákonný důvod, což tady v tomto případě je nařízení vlády o nošení roušek, předpokládám, že jde o tuto situaci. Pokud člověk výzvy neuposlechne, policista je oprávněn vůči němu nějakým způsobem zakročit,“ poznamenal. Podle něj představa, že policista vůči člověku, který na něj nereaguje, zakročí bez jakéhokoliv fyzického kontaktu, je fantastická a nerealizovatelná. „Je jasné, že pokud člověk nereaguje na výzvy, případně se policistům vysmívá do tváře, tak samozřejmě policista musí nějakým způsobem zareagovat a musí vůči tomu člověku zakročit,“ řekl.

Své pak řekl i k tomu, zda existuje nějaký povolený manuál chvatů a hmatů, který by byl koncipován k jednotlivým situacím, aby to bylo přiměřené. „Ne, to je samozřejmě taková pěkná vize, že by byl manuál, které chvaty lze používat, které nelze použít, samozřejmě jsou používané ty chvaty, které fungují. A na mnoha případech bylo dokázáno, že pokud je například zakleknutí provedeno správně technicky, tak samozřejmě není v rozporu s ničím a nemůže tomu člověku, zdravému člověku, ublížit v žádném případě. Pokud je provedeno správně,“ dodal. Co se týče tréninku policistů na provokace ze strany občanů, ti podle Kazbundy trénováni jsou.

Omluva ze strany velitele městské policie i starosty, která v případě Uherského Hradiště padla, podle něj přišla dřív, než vůbec proběhlo vyšetření celého zákroku. „K čemu prověřovatel dojde, to zatím nevíme. To, že se starosta okamžitě omluvil, je samozřejmě jeho volba, ale jak bude samotný zákrok posouzen těmi, kteří budou posuzovat všechny atributy samotného zákroku, to je věc trošku jiná. Zatím nevíme, jak tento zákrok byl posouzen těmi, kteří to vyšetřují, a to, že se starosta omluvil, je v pořádku, ale neznamená to, že zákrok byl proveden špatně,“ sdělil Kazbunda. On sám by si nedovolil na základě videí tvrdit, zda byl či nebyl zákrok v pořádku.

K policejnímu zákroku v Uherském Hradišti se vyjádřil také Filip Petráš, právník zastupující muže jdoucího právě po Uherském Hradišti bez roušky. Podle něj strážníci porušili zákon. „Máme za to, že ten postup, který zvolili strážníci městské policie, nebyl v souladu se zákonem. Postup je momentálně takový, že jsme dnes odeslali na vedení městské policie dopis s žádostí o vyjádření, které jsme k bodům v rámci tohoto dopisu nastínili, protože v podstatě klient nemá zájem tady tu záležitost dál medializovat, tak jsme zvolili ten přístup, který jsme zvolili za, řekněme, takový, nejférovější, ve smyslu tom, že chceme tu věc řešit napřímo s městskou policií, případně se zřizovatelem Městské policie Uherské Hradiště, nechceme to řešit přes média,“ podotkl Petráš.

„Dnes jsem měl schůzku s klientem, kdy jsme probírali celou tu záležitost ve smyslu i možného následného postupu. My jsme se momentálně dohodli tak, že vyčkáme na vyjádření městské policie a města Uherské Hradiště a pak zvážíme následný postup na základě vyjádření. Co bude v něm obsaženo, tak na základě toho přijmeme nějaké opatření do budoucna,“ sdělil Petráš.

A co očekává v daném vyjádření? „Neočekávám v tento okamžik nic. Co by v tom vyjádření mělo být, nechci napovídat, ani nechci presumovat, ani nechci předjímat. Chtěl bych, aby se Městská policie Uherské Hradiště a zřizovatel městské policie k tomu našemu vyjádření postavili zodpovědně, odpověděli na dotazy, které tam klademe, v podstatě nějakým způsobem vysvětlili některé skutečnosti a na základě toho se budeme s klientem bavit, co dál. Nechci předjímat, co je obsahem toho vyjádření, protože jak jsme se s klientem dohodli, nechceme to opravdu dále medializovat, ten dopad byl pro něho poměrně veliký, takže chceme to vyřešit mezi čtyřma očima,“ řekl. Dopadem myslí reakce a výhrůžky na sociálních sítích.

