ČSSD bude chtít přidat na mzdy, rodičovskou či výbavu policie

Sociální demokracie získala v nové vládě pět míst, ministerstva práce, zahraničí, vnitra, zemědělství a kultury.

Návrh rámce rozpočtu se schodkem 50 miliard korun schválila předchozí jednobarevná vláda hnutí ANO v demisi v polovině června. Schillerová bude během prázdnin s jednotlivými ministry jednat o dalších požadavcích na celkem deset miliard korun, tuto částku formulovala na základě návrhů členů prvního kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO). Dál se tak bude debatovat například o penězích pro začínající lékaře, o navýšení platů nepedagogických pracovníků ve školství nebo o počtu státních úředníků.

Návrh rozpočtu počítá s více penězi na platy učitelů či důchody, naopak s menšími náklady na sociální dávky. Výdaje by měly růst většině úřadů a ministerstev.

Celkové příjmy rozpočtu na příští rok naplánovalo Ministerstvo financí na 1,432 bilionu korun, o 117,1 miliardy více než v letošním rozpočtu. Výdaje by měly být 1,482 bilionu, z toho výdaje na investice mají stoupnout meziročně o 21 miliard na 78,7 miliardy korun. V údajích jsou započteny peníze z fondů EU. Vláda musí podle zákona návrh rozpočtu odeslat do Sněmovny do konce září.