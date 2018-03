ČSSD loni hospodařila se ztrátou 39,8 milionu korun

28.03.2018 12:35

Sociální demokracie v loňském roce hospodařila se ztrátou ve výši téměř 40 milionů korun. Novinářům to dnes řekl ekonomický ředitel strany Martin Starec (ČSSD). Zapříčinila to podle něj především ztráta v loňských podzimních volbách do Sněmovny, která způsobila výpadek v příjmech ze státního rozpočtu za hlasy a mandáty v dolní komoře Parlamentu. Zprávu přinesla ČTK.