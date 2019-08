ČSSD nemyslela svůj odchod z vlády nikdy vážně. Pořád jen vyhrožovala, odhalil Babiš

Babiš v rozhovoru i nadále útočí na předsedu koaliční strany ČSSD Jana Hamáčka, který podle něj nedokázal krizi vyřešit ani za dva týdny. On sám to prý vyřešil za den a půl. „Já si myslím, že ona ČSSD nikdy nemyslela odchod z vlády ani na vteřinu vážně, i když stále vyhrožovala, že kvůli něčemu odchází. Jednou to byl pan Semín, pak to byl pan Šmarda, jindy zase rozpočet. Ale vážně to míněno nebylo,“ míní Babiš. Podle jeho slov celá krize vznikla kvůli vnitrostranickému boji v sociální demokracii, nikoliv kvůli nějakému plánu dostat ČSSD z vlády.

Anketa Co soudíte o Lubomíru Zaorálkovi? Skvělý politik, skvělý člověk 4% Mám vůči němu výhrady, ale věřím mu 9% Nevěřím mu 61% Je to idiot 26% hlasovalo: 6099 lidí

Zaorálka podle svých slov zná, a tak ví, co od něj čekat. „Už jsem hlavně chtěl celou situaci mít z krku,“ uvedl. „To, že jsme měli v minulosti různé spory a přestřelky… Mezi chlapy je to v pohodě, horší je, když ty urážky směřují na ženy. Ale to je jeho problém, to si musí vyřešit s paní Schillerovou sám,“ zmínil. Babiš pak věří, že vláda vydrží až do konce volebního období.

A jak se bude situace vyvíjet v kauze Čapí hnízdo? „Stále se mě ptáte na téma, na které jsem alergický a stokrát jsem vám na to již odpověděl. Není to důvod pro rezignaci, nic špatného se nestalo, žádný podvod se nestal, nic jsem neudělal, neporušil jsem žádný zákon. Pokud u nás existuje spravedlnost, tak justice musí rozhodnout v můj prospěch,“ uzavřel.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Toman: Vlastníci lesů mohou rychleji a efektivněji zalesňovat kalamitní holiny Olomouc: První rok ve škole zahájí děti poprvé s praktickými dárky od města Zelení: Praha 3 přechází na zelenou energii Václav Kovalčík: Ministerstvo zahraničních věcí je dalším tunelem na peníze státního rozpočtu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef