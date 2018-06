ČSSD v Pardubickém kraji není spokojena s nejmenováním Pocheho

Původně navrhovaný kandidát na ministra zahraničí Miroslav Poche by se měl na ministerstvu stát politickým tajemníkem. Například místostarosta Chrudimi Miroslav Tekl to považuje za řešení ve stylu „chytré horákyně“.

„Je to jakési východisko z nouze, které by dlouhodobě nemělo existovat. Nemám ale fantazii odhadnout řešení, žádné dobré neexistuje,“ uvedl Tejkl. Osobně by místo Pocheho hned po prvních avizovaných výhradách prezidenta navrhl na ministra zahraničí Jana Kavana, i když na něj by mohli mít členové strany protichůdné názory.

Předseda pardubické okresní organizace ČSSD Leoš Malina vedení strany vytýká, že členům neposkytuje dostatečné informace. „Nevíme, jestli prezident porušil Ústavu či ne, nevíme, jaký seznam ministrů byl předložen a kdo na něm byl, nebo jestli předseda věděl o tom, že na něm Poche nebude a obešel tak stranu,“ uvedl Malina.

Poukazuje také na projev Jana Hamáčka na sjezdu ČSSD, který před časem kritizoval kumulaci funkcí. „Toto není cesta, jak voliče ČSSD přesvědčit o tom, že jsme důvěryhodnou stranou,“ dodal Malina. Vstup do koalice s hnutím ANO podporované KSČM dlouhodobě odmítá, podle něj se ČSSD do koaliční smlouvy nepodařilo prosadit požadované body.

Zastupitel ČSSD a bývalý místostarosta Svitav Miloš Vízdal zastává názor, že prezident republiky měl podle Ústavy jmenovat navržené členy vlády. „Jsem na rozpacích. Můj osobní názor je, že pokud prezident dostal jméno Miroslava Pocheho v návrzích, měl jej jmenovat,“ řekl ČTK Vízdal.

V tom, zda by se mělo odložit hlasování o důvěře vlády, než se situace vyřeší, nemají členové ČSSD jasno. Podle nich zatím nikdo s přijatelným návrhem nepřišel. Vízdal se ale kloní k názoru, že hlasovat by se mělo, aby se případně ustavila vláda s důvěrou, neboť vláda v demisi už pracovala příliš dlouho.

