ČT: Koronavirus? „Důchodci mají pomřít, aby byly byty pro muslimy.“ Této dezinformaci někteří věří

Mnozí Češi panikaří a skupují mouku, konzervy i těstoviny, jako kdyby měla do měsíce propuknout třetí světová válka a oni budou nuceni schovávat se celé týdny ve sklepě. Za strach části národa však nemohou obavy z války, ale z šíření koronaviru. Až do konce února přitom platilo, že v Česku nebyl jediný případ této nemoci a teprve 1. března ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil, že máme v Česku tři případy a všichni pacienti vykazují lehký průběh nemoci.

Navzdory těmto příznivým zprávám se o koronaviru šíří různé dezinformace a konspirační teorie. Jako třeba ta, že koronavirus záměrně vyvinuli Američané jako biologickou zbraň.

„Česko zachvátila panika, lidé berou obchody útokem,“ zaznělo v pořadu. Ale ne všichni panikaří. „Je to nafouknutá bublina všechno a zbytečně to plaší národ. Je to úžasný vidět ty prázdný regály, to jsem tady ještě nikdy neviděl,“ poznamenal do kamery jeden z voličů nakupujících na Zličíně v Praze.

„Mě samozřejmě mrzí to, co teďka vidím, že jsou tady skupovány potraviny a jsou prázdné regály. Skutečně to naprosto není namístě, není to adekvátní,“ poznamenal k tomu ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch.

Není bez zajímavosti, že v sousedním Německu, které má asi 81 milionů obyvatel a asi 100 případů onemocnění koronavirem, lidé potraviny ve velkém nenakupují. Kupují si spíše roušky a dezinfekci.

„Není diametrální rozdíl mezi chřipkovou epidemií, která probíhá každý rok, a epidemií koronaviru, tak jak je teď v Evropě,“ konstatoval primář oddělení klinické biochemie Miroslav Průcha z Nemocnice na Homolce. „Obecně panika ničemu nepomáhá a v tomto případě je naprosto nesmyslná,“ doplnil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Mnozí lidé však přesto panikaří. „Je třeba zavřít hranice a zabezpečit život v Česku, pro nás! Copak nechápete, že až bude vyhlášena krizová situace, bude již pro mnoho lidí pozdě? Nechají pomřít důchodce a budou mít peníze a jejich byty dostanou muslimové a černoši. Nebo se pletu?“ lze se dočíst na Facebooku.

Českem také létají řetězové e-maily, které šíří hrůzu z této nemoci, především mezi seniory. Skutečností však také je, že lidé starší 80 let jsou koronavirem ohroženi nejvíce.

František Vrabel ze společnosti Semantic Visions, která se zabývá analýzou dezinformací, tvrdí, že ty často mají původ v Rusku. „Podle nás to tak skutečně je. Ty informace, že se pravděpodobně jedná o americkou biologickou zbraň nebo nechtěný výsledek jejich pokusů, to přinesl ruský zdroj,“ upozornil Vrabel s odkazem na portál TV Zvezda, kde se také Češi mohli dočíst, že mají být Rusům vděční za okupaci své země ze srpna 1968, která trvala přes dvacet let.

