ČT a úplní dementi. Jaroslav Plesl praštil do prezidentských voleb

Zprvu se Jaroslav Plesl podivuje nad výší finanční podpory pro prezidentské kandidáty. Jeho pozornosti neunikl zvláště bývalý předseda vlády Mirek Topolánek, nad jeho podporou se výrazně pozastavuje. Na svém facebookovém účtu to okomentoval slovy: „Fascinuje mě ta naivita, s níž tábor Martina Romana láduje další a další prachy do Topolovy kampaně. Oni si snad opravdu myslej, že v týhle zemi žijou úplný dementi,“ píše rozhořčeně.

Komentáři se neubránila současná hlava státu a jeho mluvčí. „Líbí se mi, s jakou samozřejmostí udělali prezidentští kandidáti volební téma z mluvčího prezidenta současného. Zeman už nemusí dělat vůbec nic,“ píše na Facebooku. Pod příspěvkem se rozhořela debata. Jeden z přispívajících do diskuse komentáři zvučně přitakává, když píše: „Nemusí no, je to sranda, že na rozložení pražské kavárny a jejich kandidátů stačí Soukup s Ovčáčkem. Přitom proti nim stoji třeba celej státní moloch ČT.“ Na to Plesl nemohl nereagovat a obratem reaguje na adresu ČT: „Líná kočička s krmením za 7 miliard ročně? Ta nemá už ani drápky...“

autor: sla