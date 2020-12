Cemper: Dezinformátoři? Ohýbají se před Ruskem a Čínou. Neříkají, že tam porušují lidská práva. Jezdí na Krym

reklama

Na webu Manipulátoři.cz vyšel nedávno článek o tom, jak se podle ministerstva zdravotnictví zneužívají výroky známých osobností na propagaci dezinformací. Ten článek psal sám Cemper s kolegou Milošem Kadlecem. „Co se týče samotného Václava Klause, troufáme si ho otevřeně označit jako dezinformátora,“ zaznělo mimo jiné v článku.

V čem konkrétně exprezident Klaus podle Cempera dezinformuje? „Pan exprezident bohužel poslední dobou sahá k nějakým extrémnějším názorům, ať co se týká zdravotnictví nebo v minulosti ohledně třeba migrace, ohledně Evropské unie. A pokud se bavíme o tom, jak toto ministerstvo zdravotnictví udělalo, tak to tvrdí, že je pan exprezident často citován dezinformačními médii. To rozhodně souhlasím a bohužel už poslední dobou ho označuji za dezinformátora,“ míní Cemper.

„Pan exprezident Klaus třeba ohledně 17. listopadu si nevzal na místo roušky a šířil tam nepravdivé informace o nošení roušek, o nějakých studiích, které neexistují, nebo které jsou velmi zavádějící. Existuje vědecká shoda na tom, že roušky mají, netvrdí masivní nějaký extrémně vysoký podíl na tom, že se nešíří koronavirus, ale určitě nějaký podíl na tom mají,“ sdělil Cemper.

A jaké další politiky by označil za dezinformátory? „Pokud se bavíme o projektu, tak my spíš používáme pojem dezinformační média. To jsou média, která pravidelně šíří dezinformace a která třeba několikrát upozorníme na to, že netvrdí pravdu, a přesto dál šíří třeba nesmyslné informace,“ sdělil. Z politiků pak označil syna Václava Klause – Václava Klause mladšího. „Typický příklad loni před Vánoci ohledně nějakých informací na předvánočních trzích v Německu, kdy jsme ho upozorňovali na to, že se jedná o nepravdivé zprávy, tak ta odpověď byla spíš arogantní. A zveřejnil další status, kterým se jakoby objevovaly další nepravdivé informace,“ podotkl Cemper.

Následně se Cemper vyjádřil také k tomu, kdo je bezpáteřní jedinec. „Jsou to lidé, které podléhají nějakým totalitním režimům, ať se bavíme o Číně nebo o Rusku a ohnou se v zájmu možná ekonomiky, v zájmu svém, těžko říct. Ale ohýbají se před těmito režimy a třeba odmítají upozorňovat na to, že tadyty režimy zároveň porušují lidská práva a podobně,“ sdělil. Je jich podle jeho slov celá řada. „Například pan prezident Zeman, členové KSČM, lidé, kteří cestují na Donbas a na Krym, na okupované území Ukrajiny,“ sdělil.

Cemper se následně vyjádřil k Pirátům, které volil v posledních volbách. „Ivan Bartoš je energický člověk,“ poznamenal. A vyjádřil se i ke spojení Pirátů a STAN, k němuž dojde v nadcházejících volbách. „Já jsem z Kolína, Vít Rakušan je z Kolína. Víta Rakušana znám jako lídra STAN také a uměl bych si ho představit asi jako lídra kandidátky také,“ sdělil. Více se k tomu příliš vyjadřovat nechtěl, že jde o interní záležitost těch dvou partnerů. „V parlamentních volbách ještě ani nejsem rozhodnut, koho budu volit,“ sdělil. „Mikuláš Minář také zakládá hnutí, jeho znám osobně, tak třeba změním názor a budu volit jeho,“ dodal.

A hovořilo se i o očkování proti covidu-19. Cemper podle svých slov zaznamenal celou řadu dezinformací. „Budu jmenovat ty nejbizarnější, že očkováním vložíte do těla nějaké čipy. To je bizarní. Pak dám příklad: neplodnost, to, že vakcína změní DNA, je jich celá řada. Proti vakcínám se tady vede už dlouhodobější kampaň a toto je vyústění. Bohužel je to poměrně dost ohrožující věc, protože my potřebujeme nebo je potřeba proočkovat ohroženou skupinu, seniory nad 65 let a právě tito lidé jsou nejohroženější skupinou dezinformací,“ sdělil Cemper.

Jak podle něj taková dezinformace vznikne, kdo ji šíří, za jakým účelem, proč se tak děje? „Těch důvodů je určitě víc. Jsou tu nějaké profesionální projekty a teď se nebudeme bavit o Rusku a něčem takovém, ale spíš jsou to třeba různé náboženské sekty nebo lidé třeba obchodující s nějakými pseudozdravotnickými věcmi, které v tom cítí nějakou možnost šířit nějaké nesmysly a propagovat třeba svoji sektu nebo nějakou svoji činnost, ale samozřejmě jsou to zároveň i lidé, kteří se cítí být, nedůvěřují třeba té vládě, já se svým způsobem ani nedivím. Nemají důvěru v české zdravotnictví, to už je větší škoda, protože ti lidé riskují své životy v nemocnicích a podobně. Takže těch důvodů je určitě víc,“ dodal Cemper.

