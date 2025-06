„Není komunista,“ tvrdí experti. Ale chce znárodňovat a konec miliardářů

Zohran Mamdani sám sebe popisuje jako demokratického socialistu, a dokonce i server katarské televize Al-Džazíra si položil otázku, zda je Mamdani komunista, jak to o něm tvrdí jeho kritici.

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 8608 lidí

„Zohran Mamdani není ani socialista. Je to plnohodnotný KOMUNISTA,“ a sdílel videoklip, v němž Mamdani vyzývá k vytvoření sítě městských obchodů s potravinami. „Ještě DÁL nalevo než Bernie Sanders. Chce státem řízené obchody s potravinami.“

Ben Shapiro, spoluzakladatel konzervativního webu The Daily Wire, ve svém podcastu prohlásil, že přichází „velká zpráva dne: Příštím starostou New Yorku se pravděpodobně stane komunista“.

Ale ne všichni lidé to vidí stejně.

„Mamdani NENÍ komunista,“ napsala Anna Grzymala-Busseová, profesorka mezinárodních studií na Stanfordově univerzitě, v e-mailu zaslaném factcheckovací organizaci PolitiFact. „Komunismus zahrnuje centrálně plánovanou ekonomiku bez tržních sil. Ceny a množství jsou určovány centrálním vládním orgánem. Neexistuje zde žádná demokratická politická soutěž a místo toho zemi vládne jediná strana. Po ničem z toho nevolá.“

Prezident Donald Trump v příspěvku na Truth Social z 25. června označil Mamdaniho za „stoprocentního komunistického šílence“.

„Konečně se to stalo, demokraté překročili hranici. Zohran Mamdani, stoprocentní komunistický šílenec, právě vyhrál primárky demokratů a je na cestě stát se starostou. Radikální levičáky jsme tu už měli, ale tohle už začíná být trochu směšné. Vypadá příšerně, jeho hlas je protivný, není moc chytrý,“ napsal Trump.

Anketa Jak hodnotíte práci Donalda Trumpa? (Ptáme se od 23.6.2025) Výborný prezident, dle očekávání 48% Zklamal mě 37% Mizerný prezident, dle očekávání 11% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7785 lidí další média, prezident Trump pohrozil, že v případě vítězství Mamdaniho zastaví federální financování města New York.

„Řekněme, že pokud vyhraje volby a já budu stále prezidentem, tak on bude muset udělat správnou věc, jinak nedostanou žádné peníze,“ řekl Trump Marii Bartiromové z Fox News v rozhovoru, který byl odvysílán v neděli.

„Musí udělat správnou věc,“ řekl Trump.

Není to přitom poprvé, co Trump pohrozil zadržením federálního financování místních politiků, zejména těch v modrých státech, s jejichž postoji nesouhlasí.

Mamdani volá po zavedení autobusové dopravy zdarma, regulaci nájemného a zdůrazňuje přitom, že jeho konečným cílem je „vítězství socialismu“. „Organizujte se pro to, co je správné, a zajistěte, že v průběhu času dokážeme lidi k této otázce přivést,“ zdůraznil.

Na sociálních sítích koluje video, kde Mamdani konstatoval, že bude třeba získat společenskou kontrolu nad výrobními prostředky, což je zákaldem komunismu už od Marxe.

This is not terrible AI, it's a real message from the current frontrunner for NYC Mayor to his socialist comrades.



"The end goal of seizing the means of production."



I can't believe this is actually happening. pic.twitter.com/KNxQV2QCX7