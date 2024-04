Česko jako most. Paroubek svolal tiskovku a představil plán

Předseda České suverenity sociální demokracie (ČSSD) Jiří Paroubek na tiskové konferenci strany vyzval k mírovému řešení konfliktu na Ukrajině. Rusko má podle něho jasně navrch a válka nemá vojenské řešení. „Západní odhady, že sankce Rusko poškodí, se nepotvrdily. Rusko se ani nedostalo do politické izolace a čile obchoduje,“ uvedl Paroubek.

Česká republika by podle bývalého předsedy vlády měla v zahraniční politice vsadit na roli mostu mezi Západem a Východem. Doplnil, že tím nemá na mysli neutralitu, protože opouštět NATO a EU by nedávalo smysl.

„Západní směřování republiky rozhodně ano, ale měli bychom budovat vztahy i vůči východním mocnostem, jako je Čína nebo Indie. Hovořit v tuhle chvíli o korektních vztazích s Ruskem se dá těžko, ale umím si představit, že po skončení války na Ukrajině po uzavření trvalého a udržitelného míru je možné se k česko-ruským vztahům vrátit,“ má jasno Paroubek.

Citoval data Světové banky, která uvádí, že ruská ekonomika je podle parity kupní síly na předním místě. „V tabulce uvidíte, že Čína je první, druhé jsou Spojené státy, třetí Indie, čtvrté Japonsko a páté Rusko. Pokud plánovači NATO odhadli ekonomickou sílu Ruska jako polozaostalé feudální ekonomiky, tak se přepočítali. Ruská ekonomika je silná a ukazuje velkou schopnost regenerace.

„Viděli jsme to již po uvalení sankcí na základě záboru Krymu. Rusové tehdy investovali do zemědělství a dnes jsou schopni vyvážet v běžném roce 50–60 milionů tun pšenice, tedy zhruba stejné množství, jaké bývalý Sovětský svaz dovážel. Vidíme, že jsou Rusové schopni být obilnicí světa, a pokud k tomu přičteme výkon Ukrajiny a Kazachstánu, je to ohromný výkon postsovětských republik,“ podotkl.

Hospodářská síla a schopnost regenerace Ruska podle něho prokazuje, že těžko mohou západní státy Putina ekonomicky porazit či poškodit. „Západ si myslel, že sankce Rusko zničí a car Putin přileze po kolenou. Vidíme, jak naivní to bylo,“ uvedl předseda ČSSD.

„Na Ukrajině nyní hrozí průlom fronty, protože je pro Ukrajince velmi problematické ji udržet. I kdyby jim byla dodána munice a materiál, budou chybět muži. Jejich mobilizace zatím není úspěšná, spousty ukrajinských mladých mužů nechtějí umírat a mnozí jsou i u nás a v dalších zemích. Z našeho hlediska je nejvyšší čas místo dodávek zbraní zahájit mírová jednání. Současná česká vláda toho není schopna, stejně tak ani Evropská komise. To je zřejmé. Proto je nutné, aby v evropských volbách došlo ke změně. Jednání o míru by měla začít co nejdříve, než dojde k průlomu fronty a Rusové zaberou další území,“ varuje Jiří Paroubek.

Česká vláda podle něho v této věci odmítá vidět problém realisticky. „Stará se více o Ukrajinu než o domácí problémy. To musí vidět každý soudný člověk. Kolik lidských osudů tam bylo zbytečně promarněno. Kromě toho také obrovské materiální hodnoty, které bude těžké budovat znovu, a rekonstrukce Ukrajiny bude velmi obtížná. Proto by měla začít co nejdříve,“ míní.

Upozorňuje na nepoměr v pohledu řady západních zemí vůči válce na Ukrajině a v Gaze, kdy zatímco Ukrajina je podporována téměř bezpodmínečně, Izrael je vybízen, aby se přestal bránit. „Je to politika dvojího metru, která se na Západě obvykle praktikuje,“ dodal Jiří Paroubek.

