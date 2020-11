Česko se obejde bez energie z uhlí i jaderných elektráren, prohlásil v ČT aktivista z Greenpeace

Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl člen uhelné komise a aktivista hnutí Greenpeace Jan Rovenský. Jak to vidí s koncem uhlí v České republice. Kdy to bude a co místo něho? Obnovitelné zdroje, zemní plyn a úspory.

Uhelná komise v čele s ministry Havlíčkem a Brabcem by tento týden měla dojít k rozhodnutí, odkdy se Česká republika obejde bez elektřiny z uhlí. První otázka na aktivistu Rovenského byla, zda opravdu tento týden nějaké rozhodnutí padne. „To upřímně řečeno nevím, je jasné, že pan ministr Havlíček hodně stojí o to, aby tam nějaké rozhodnutí padlo, ale když jsme se o tom bavili v rámci druhé pracovní skupiny minulý týden, tak bylo zřejmé, že většina těch stakeholderů i ti, kteří si přejí rychlý konec uhlí, jako jsme my, i ti, kteří si přejí spíš jeho pokračování, jako jsou odbory a průmyslové svazy, nejsou s tím termínem rozhodnutí úplně srozuměni,“ prohlásil aktivista.

„Ten důvod je, že nám ještě pořád chybějí podklady, zejména tzv. útlumové křivky. To znamená, že máme nějaké roky, ale není tam popsaná cesta, jak se k nim dostat. V tuto chvíli to vypadá, že jediné, o čem se bude rozhodovat tento týden, je ten konečný rok, kdy se bez uhlí obejdeme,“ vysvětloval Rovenský.

Moderátor informoval, že podle ministra Havlíčka jsou na stole tři scénáře. Tedy konec uhlí buď v roce 2033, 2038, nebo 2043. Podle Rovenského je nejpravděpodobnějším termínem rok 2038. „Já doufám, že nebudeme mít dva ministry průmyslu a že ministr životního prostředí bude ambicióznější a podpoří rok 2033, a v tu chvíli si myslím, že je reálná šance ten rok prosadit.“

„My od začátku považujeme za kompromis ten rok 2033, mně to řada kolegů vyčítá, že jsme měli postupovat razantněji, jako to dělají uhelné firmy, a měli jsme tlačit na dřívější termín. Ideální by byl konec uhelných elektráren v roce 2030 a je to technicky proveditelné,“ domnívá se aktivista.

Podle Rovenského by se Česká republika byla schopná obejít bez uhlí i bez jaderné energie. „A nemyslím si to jenom já, ale myslí si to i Bloomberg jako mezinárodní agentura, která není rozhodně ekologickou organizací, myslí si to Amber, což je německá odborná agentura, která zpracovávala studii vývoje české energetiky,“ prohlásil aktivista a dodal: „Existují tady prostě scénáře, které ukazují, že v roce 2030 můžeme vypnout všechny uhelné elektrárny.“

Padla také otázka, čím tedy nahradit elektřinu z uhelných elektráren. Rovenský prohlásil, že se tím komise zabývala a prý odvedla kvalitní práci. „Ty alternativy zde existují, ta první věc, kterou můžeme udělat, je skončit s vývozem uhelné elektřiny. Jedna třetina jde fakticky na vývoz, to je věc, kterou k bezpečnosti České republiky nepotřebujeme, a je to čistě komerční záležitost.“

Zdroji, které uhlí nahradí, jsou podle Rovenského obnovitelné zdroje, zemní plyn, který by ale prý fungoval jako záloha, jež by vykrývala špičky, kdy obnovitelné zdroje nefungují. A třetím zdrojem jsou prý úspory. Česká republika podle aktivisty má stále jednu z nejvyšších spotřeb energie, a to se podle něj změní modernizací průmyslu za stovky miliard z evropských fondů.

