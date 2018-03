Český lev: Ozval se Andrej Babiš. Pořádně naštvaný

13.03.2018 14:55

Letošní Český lev byl plný politických projevů českých filmařů, kteří kritizovali především Zemanův inaugurační projev, kde útočil na Českou televizi. Některá jejich vyjádření rozpálila do běla premiéra v demisi Andreje Babiše, který jim to následně pěkně vytmavil a zmínil i to, jak přispíval na tvorbu například dokumentaristce Olze Sommerové, která se ten večer na adresu prezidenta pořádně rozjela. „Sommerové jsem sponzoroval filmy a nedostal jsem ani pozvanku,“ stěžoval si premiér.