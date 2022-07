Chaos, amatérismus, gratulujeme, smál se Babiš vládě. Neustále lžou, už ani ti novináři jim nevěří

Chaos, amatérismus, lži. Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) se ve svém pondělním Čau lidi pustil do Fialovy vlády pro způsoby, kterými řeší boj s energetickou krizí. Ostře kritizuje, že místo, aby zastropovala ceny energií, poskytne společnosti ČEZ půjčku ve výši 74 miliard korun na zálohy za elektřinu a plyn namísto toho, aby je dala lidem. Věnoval se také vysílání České televize a jejím „provládním redaktorům“.

reklama

Expremiér se pozastavil u úsporného energetického tarifu, který Sněmovna schválila ve čtvrtek. Má pomoci domácnostem snížit účty za plyn a elektřinu. Připomněl výrok ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely: „Věřím, že občané tuto potřebnou pomoc obdrží ještě před koncem této topné sezóny.“ A k tomu Babiš dodal: „Dobře slyšíte. Škoda že neupřesnil, jestli tím myslí duben roku 2023. A on tomu věří.“

Upozorňuje, jak si stojí Česko v porovnání s jinými státy: „Ceny energií – nově v Čechách 7,5 tisíce, na Slovensku 1 500 a v Portugalsku a Španělsku, které jsou násobně zadluženější než my, je to dokonce jenom 1 000 Kč. Takhle si tu žijeme a naše vláda stále slibuje,“ poznamenává bývalý předseda vlády.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Na finální podobu úsporného tarifu se stále čeká a už nyní je podle Babiše pozdě: „Konkrétně o podobě tarifu, kdo ho dostane a kolik to bude, bude rozhodovat vláda údajně na přelomu července a srpna. Takže tenhle slavný energetický tarif je samozřejmě pozdě, špatně navržený a nízký,“ konstatuje, že vláda chce až na podzim zavést to, co jiné země zavedly již na jaře.

V neposlední řadě je pomoc v rámci úsporného tarifu značně komplikovaná: „Protože firmy to dostanou z jednoho programu, a domácnosti z druhého. Takže co? Chaos, amatérismus,“ dodává Babiš a dodává, že porovnání ceny elektřiny a plynu pro koncové zákazníky v přepočtu na paritu kupní síly ukazuje, že Česká republika je v tomto směru druhá nejhorší v Evropské unii.

Psali jsme: Berou vám z peněženky a vy se na to jen díváte? Blíží se vzpoura. Fiala dostal varování. A dostane asi ještě něco

Opět vyzývá vládní pětikoalici, aby přistoupila k zastropování cen energií, a nerozumí tomu, proč dotuje ČEZ: „Vláda místo toho, aby zastropovala energie, vzala si peníze z ČEZ, tak mu ještě poskytla půjčku. Máme jeden z nejdražších, nebo druhý nejdražší, elektrický proud v Evropské unii. To je výsledek této vlády. Gratulujeme. Hlavně že půjčujete peníze ČEZ, který se topí v zisku. Místo toho, abyste si je vzali a dali je lidem,“ komentuje vládní kroky Babiš.

Ke slovům ministra Síkely, „pokud dojde k zastavení dodávek plynu do Evropy, budeme muset vyzvat lidi, aby se uskromnili“, dodává: „A neříkal pan premiér, že se o všechny postará? Nebo si už na to špatně pamatuju? Takže tak to je. Problém, vážení přátelé, je, že této vládě se nedá věřit. Protože oni neustále lžou,“ uvádí Babiš.

„Tahle asociální vláda, která nastoupila 17. prosince minulého roku, pro lidi neudělala téměř nic, nebo vůbec nic. Protože doplatek na bydlení, to je samozřejmě o ničem, a těch 5 000 Kč pro naše děti, které údajně mají být někdy v srpnu, taky nefungují,“ říká expremiér s tím, že čtyřiadvacet zemí pomáhá svým občanům v rámci Evropské unie, a naše vláda nic.

Naše vláda. No jo, a vláda bohužel už ani novinářům, kteří ji podporovali, nedává moc možností ji pochválit. Musí na to upozorňovat i největší hejtři Babišovy. Nějaký redaktor, nebudu říkat jeho jméno, se omluvil za to, že vládu kritizuje. Polistopadový kartel. Gratulujeme,“ pokračuje expremiér.

U novinářů se ještě pozastavil, konkrétně u těch z veřejnoprávní televize. Citoval vyjádření bývalé reportérky České televize Markéty Dobiášové v DVTV, že Wollner zastavil investigaci. „No já nevím, kdo ještě věří pořadům České televize nebo dalším provládním redaktorům. Pan Wollner je přesvědčen o tom, že ta televize je na to, aby fandila pětikoalici. No, vždyť jste jim vyhráli volby,“ komentuje objektivitu ČT.

„Tak jsem na to zvědav, proč to zastavil pan Wollner. Pan ředitel neříká nic. Pan ředitel, ten chodil jenom za námi stále DPH odpustit a stále aby ho neodvolali. A teďka to neřeší. Asi ho to nezajímá,“ soudí Andrej Babiš.

Psali jsme: Češi prohráli. S Fialou to bude takto. Šéf MF Dnes Plesl a krutá pravda „Fiala a jeho vláda. Nepostavili ani psí boudu!“ Babišovo večerní sólo ve sledované televizi Paní Hubáčková, vy jste úplně mimo, prosím vás. Většinu slibů porušili, takže od nich už nic nepřekvapí, varuje Babiš před vládou „Ty signále jeden…“ Babiš vyšťáral na Fialu něco hrozného

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.